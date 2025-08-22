Precaución en la montaña: ¿Cuál es el equipamiento imprescindible que hay que llevar para salir de ruta?

¿Por qué es importante? Los servicios de emergencia han tenido que actuar para rescatar a 125 personas que habían sufrido caídas, accidentes o porque, simplemente, se habían extraviado.

Durante los días de descanso, es crucial tomar precauciones tanto en la playa como en la montaña. En el Pirineo de Huesca, 125 personas han sido rescatadas en tres semanas de agosto debido a accidentes, caídas o extravíos. Para evitar estos incidentes, es esencial llevar un equipamiento adecuado: un litro y medio de agua por persona, comida, un cortavientos, protección para el cuello, una gorra, botas de montaña, y un silbato. Además, es fundamental planificar la actividad, informar a alguien de la ruta y el tiempo estimado, y no ir solo, sino en grupos de al menos tres personas, asegurándose de que nadie quede atrás. La preparación y prevención son claves para disfrutar de la montaña de manera segura.

Precaución en la playa... y también en la montaña. También si, en estos días de asueto, se opta por hacer una excursión por las alturas. Por unas zonas que, además de ser bellas y hermosas, también son peligrosas. Porque así lo dicen los datos. Porque en agosto, en apenas tres semanas, un total de 125 personas han tenido que ser rescatadas en el Pirineo de Huesca.

Ya sea por accidentes, por caídas o por, simplemente, haberse extraviado. Sea por lo que sea han necesitado de asistencia. De la presencia del servicio de emergencias en el lugar. Porque hay que estar preparados en caso de que se decida ir a la montaña. Hay objetos que son completamente imprescindibles para la travesía.

El equipamiento básico que hay que meter en la mochila es de un litro y medio de agua por persona, algo de comida para pasar el día, un cortavientos, algo con lo que poder taparnos el cuello y también una gorra, tanto por el día por el sol como por la noche por el frío para mantener el calor en la cabeza. También unas botas de montaña, con calcetines cómodos y ropa cómoda. Y sí, también un silbato por si hay que pedir ayuda, además de un mapa o una brújula que sirva como método de orientación.

Además, claro está, antes de emprender la marcha es total y absolutamente imprescindible una correcta y completa planificación de la actividad y avisar a algún conocido tanto del a dónde vamos como del cuánto tiempo se tiene previsto estar fuera.

En cuanto a la compañía, es preferible evitar ir solos y formar grupos de tres personas. El ritmo lo marcará el más lento y, por ello, hay que asegurarse de que nadie se quede atrás.

Porque un paseo por la montaña no es precisamente un 'paseo'. Porque conlleva sus riesgos, unos que se pueden evitar con la preparación necesaria, con prevención y con el equipo necesario en cada una de las mochilas de las personas que integren el grupo que va a realizar la travesía.