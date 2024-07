La joven tiktoker Rocío Bueno, más conocida como Roro, ha logrado hacerse viral gracias a los vídeos que publica en su perfil de TikTok. En ellos se la puede ver cocinando elaboradas recetas que, según explica en sus vídeos, cocina debido a las apetencias de su novio, Pablo.

Roro ha sido entrevistada en el programa de Antena 3 'Espejo Público' donde no ha dudado en responder a todos aquellos que critican la relación que tiene con su pareja. "Es una relación de cuidado mutuo", ha afirmado en el programa. "No vivo por y para él, no soy una mujer sumisa", ha añadido.

Además, no ha dudado en declararse feminista. "No soy el feminismo de las mujeres que me están gritando por la calle 'esclava', 'no te queremos aquí'", argumentaba. "Apoyo la libertad de las mujeres para hacer lo que quieran pero ellas no me están respetando a mí por cocinar que es mi pasión", concluía.