En Más Vale Tarde, Joanna Ivars defiende la gestión realizada desde la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar. "Llevaba lloviendo en el interior de la Comunidad Valenciana, en las zonas de Requena y Utiel, donde cayeron en algunos pueblos 600 litros por metro cuadrado", comienza diciendo la meteoróloga, para después apuntar que "hay 200 puntos de datos" y que estos mandan información "cada cinco minutos".

"Desde primera hora de la mañana, tanto por la parte meteorológica como la hidrológica, estaban enviando avisos", denuncia Ivars, para después referirse directamente a la gestión de la Generalitat Valenciana.

"Para un gobierno, me da igual si es de arriba, de abajo o del medio, me da lo mismo, hay unos protocolos. Usted recibe la información, usted protege a la población. ¿Dónde está la protección a la población? No ha existido", critica duramente Joanna Ivars.

Asimismo, la meteoróloga de laSexta hace hincapié en los intereses políticos de Carlos Mazón, más centrado en los "toros" que en "el medio ambiente".

"Una persona que invierte más dinero en toros que en medio ambiente, lo que le importan son los toros y otra serie de cuestiones", señala Ivars. A su vez, lanza una pregunta 'directa' a Mazón: "Estás invirtiendo en toros, ¿qué vas a poner, una plaza de toros ahí o vas a sacar a los toros para divertir a la gente que está sacando el lodo de sus casas?".

"Por favor, podríamos dejar los toros a un lado, la fiesta y la pandereta a un lado, y ponernos a trabajar y desarrollar un plan contra el cambio climático", concluye Joanna Ivars, indignada ante la situación en Valencia.