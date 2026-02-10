Iñaki López vuelve a 'perrear' con José Luis Torá al son de Bad Bunny: "Voy a procurar sacar todo el caribeñismo de mis caderas"

Iñaki López y José Luis Torá le han cogido el gusto a lo de bailar con la música de Bad Bunny y, en este vídeo, arrancan el programa de Más Vale Tarde con un nuevo 'perreo made in Portugalete'.

Sigue coleando el reivindicativo show de Bad Bunny en la Super Bowl y su vestuario de Zara. Ahora, algunas de las camisetas que el cantante regaló a los empleados de Inditex, que la firma no piensa sacar a la venta, se venden en internet por hasta 30.000 euros.

En el vídeo sobre estas líneas, José Luis Torá propone a Iñaki López atreverse de nuevo con los "pasos prohibidos" al son del artista portorriqueño.

"Me están pidiendo mucho que baile y voy a empezar a sospechar por si acaso no lo estuviera haciendo bien", reacciona el presentador de Más Vale Tarde, mientras Torá le responde que "hay gente interesada" en que el presentador mueva "el esqueleto".

Iñaki se propone "liberar todo el caribeñismo" que lleva en sus caderas y se anima a 'perrear' con Torá: "Ya hemos subido el pico de audiencia", afirma el periodista.

