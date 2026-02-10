De regalo a reliquia: la camiseta de Bad Bunny para empleados de Zara se vende por decenas de miles tras la Super Bowl

Los detalles Las camisetas que Bad Bunny regaló este lunes a empleados de Zara en la sede de Inditex ya circulan en plataformas de reventa, tarjeta incluida, por precios que van de los 490 a los 30.000 euros apenas horas después del gesto del artista.

Las camisetas que Bad Bunny regaló este lunes a empleados de Zara en la sede de Inditex duraron horas en manos anónimas y minutos en internet. El gesto de agradecimiento por la prenda que el artista lució en la Super Bowl ya circula en plataformas de reventa por precios que van de los 490 a los 30.000 euros, tarjeta incluida.

Cada camiseta iba acompañada de un mensaje personal del cantante. "Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron. Este show también fue de ustedes", decía la nota que ahora aparece fotografiada junto a la prenda en anuncios titulados, con naturalidad de mercadillo digital, "Camiseta Bad Bunny Zara".

Son todas iguales: talla L, dorsal 64, la misma que llevó Benito Martínez Ocasio durante una actuación pensada al milímetro. Un conjunto monocromático, guiño al fútbol americano, zapatillas Adidas y un reloj de oro de 18 quilates.

Las camisetas de Zara no fueron las únicas piezas codiciadas. Las Adidas BadBo 1.0 también se llevaron miradas —y clics—: tras el espectáculo y la rueda de prensa previa, las búsquedas del modelo aumentaron un 496 % en Google y el producto quedó agotado en la tienda oficial.

El estilismo se completó con un Royal Oak de Audemars Piguet, con caja de oro amarillo de 18 quilates y esfera de malaquita, según detalló la revista Vogue.

El puertorriqueño protagonizó este domingo el espectáculo de medio tiempo en un Super Bowl histórico, al ser el primer artista que actúa con un repertorio musical íntegramente en español.

