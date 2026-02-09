Ahora

De Zara en la Super Bowl

Iñaki López y José Luis Torá se visten con el Zara de Bad Bunny y se atreven con los "pasos prohibidos": "Miami me lo confirmó"

En homenaje al Bad Bunny más reivindicativo que se vio en la Super Bowl, José Luis Torá e Iñaki López se ponen la americana del traje de Zara que lució el cantante durante un show que ha dado la vuelta al mundo.

El espectáculo del descanso en la Super Bowl a cargo de Bad Bunny se convertía en una reivindicación de orgullo latino y dardos hacia el ICE, la policía migratoria de Donald Trump.

Tampoco faltaron los guiños a España, con alguna bandera en la escenografía y con el vestuario del cantante, que lucía un traje de Zara que ha causado sensación.

Tanto que José Luis Torá e Iñaki López deciden vestirse como el cantante e incluso se atreven con "los pasos prohibidos": "No sé si los de Puerto Rico perrearán como los de Portugalete", comenta divertido el presentador mientras canta "Miami me lo confirmó".

La prenda en cuestión, eso sí, no es fácil de conseguir, ya que Inditex no tiene previsto sacar a la venta la colección que lució el cantante.

