Elisa Mouliaá: "Íñigo Errejón podría pedir perdón y decir que fue todo fruto del consumo de sustancias"

¿Qué ha dicho? La actriz asegura en Más Vale Tarde que el hecho de que Errejón "diga que mi denuncia es falsa" después de "admitir los hechos en su carta de dimisión" es "incongruente".

La actriz Elisa Mouliaá ha decidido mantener la denuncia contra Íñigo Errejón después de anunciar el pasado 4 de febrero que retiraba su acusación contra el exportavoz de Podemos y Sumar. Mouliaá ha justificado su decisión de "seguir con el procedimiento" debido a que el político la "acosó, humilló e invadió", según su testimonio.

Estos bandazos en su estrategia de acusación han causado una enorme polémica, y para aclarar los hechos, Mouliaá ha querido aclarar sus decisiones en Más Vale Tarde. Ante estos cambios de estrategia, Errejón aseguró hace unas semanas que la actriz "ha cometido falso testimonio", algo que ella no comparte.

"Iñigo Errejón podría pedir perdón y decir que fue todo fruto del consumo de sustancias o de lo que fuera, pero que una persona que admitió en su dimisión los hechos diga que mi denuncia es falsa es incongruente", ha asegurado Mouliaá en Más Vale Tarde.

La denunciante también ha reclamado que "se proteja a la víctima" ante "una campaña de descrédito hablando de mi pasado con mi exmarido y diciendo que yo ya había acusado a mi exmarido por abuso sexual". "Que yo tenga ansiedad y depresión no significa que esté loca", ha concluido Elisa Mouliaá en Más Vale Tarde.

