Iñaki López, al PP de Madrid: "Con lo claro que lo vieron con Salazar y la dificultad con Julio Iglesias y el alcalde de Móstoles"

Iñaki López reflexiona con su ironía habitual sobre las presiones a las que habría sometido el PP madrileño a una exconcelaja de Móstoles para tapar sus acusaciones de acoso laboral y sexual contra el alcalde.

'El País' informa de que el PP de Madrid habría presionado a una exconcejal de Móstoles para tapar una acusación de acoso sexual y laboral contra el alcalde, mientras que desde el PP madrileño se niegan los hechos.

"Te echo de menos", "Está buenísima, es solo para mí" son solo algunas de las frases que habría dedicado el alcalde a la concejala, que pidió amparo al partido.

Lo que habría recibido por parte de Ana Millán, vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, y de Alfonso Serrano, secretario General, habría sido recomendaciones para que no denunciara porque, según ellos, habría sido peor para ella.

"Con lo claro que lo vio el PP de Madrid con los casos Salazar y Errejón y con los de Julio Iglesias y el alcalde de Móstoles hay algún tipo de dificultad", comenta Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.