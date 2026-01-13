Dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agredirlas sexualmente

Los detalles Según desvela 'elDiario.es', una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta aseguran haber trabajado en un ambiente de control, acoso y terror en las mansiones del artista en República Dominicana y Bahamas.

Dos mujeres han denunciado presuntas agresiones sexuales por parte de Julio Iglesias mientras trabajaban en sus mansiones del Caribe. Según una investigación de 'elDiario.es' y Univision Noticias, las empleadas describen un entorno de control y acoso. Una de las mujeres relata haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con Iglesias, sufriendo vejaciones físicas y verbales. Ambas mencionan tocamientos indeseados durante su jornada laboral. Los hechos ocurrieron en 2021 en las residencias del artista en Punta Cana y Lyford Cay. Las denunciantes han buscado asesoramiento legal a través de una organización internacional de derechos humanos. Iglesias y su abogado no han respondido a las consultas de los medios.

Dos mujeres denuncian haber sufrido agresiones sexuales por parte de Julio Iglesias cuando trabajaban en las mansiones del cantante en el Caribe en régimen interno. Según recoge una investigación de 'elDiario.es', en colaboración con Univision Noticias, las mujeres cuentan el ambiente de control, acoso y terror que imperaban en estas mansiones por parte del cantante.

Una de las empleadas cuenta que fue presionada para mantener encuentros sexuales con Iglesias y describe penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Ambas detallan que eran víctimas de tocamientos durante su jornada laboral, además de insultos y humillaciones, hechos que tuvieron lugar en 2021, cuando el artista tenía 77 años.

"Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava", asegura una de las denunciantes al citado medio en una entrevista. Los encuentros, añaden, se producían casi siempre con la presencia y la participación de otra empleada que ostentaba una superioridad jerárquica respecto a esta trabajadora del servicio doméstico.

La otra mujer entrevistada afirma que Iglesias la besó en la boca y le tocó los pechos en contra de su voluntad. "Estábamos en la playa y él se acercaba y me tocaba los pezones", detalla, un episodio que también se repetiría en la piscina de la villa que tiene el cantante en Punta Cana.

Los hechos que relatan Rebeca y Laura -nombres ficticios para proteger sus identidades- ocurrieron en las residencias del artista en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas) con el conocimiento de las mujeres encargadas de la gestión del hogar y la contratación del personal, según defienden.

Dos de las entrevistadas han acudido a una organización internacional de derechos humanos, aceptando este asesoramiento legal por decisión propia y sin participación de los medios. Ni Julio Iglesias ni su abogado han aportado ningún comentario a las preguntas de 'elDiario.es' y Univision Noticias.

Iglesias, "una persona muy controladora"

La encargada responsable de la selección de empleadas se encargó también de gestionar la realización de reconocimientos médicos a las trabajadoras del servicio doméstico, que incluían exámenes ginecológicos y pruebas de enfermedades de transmisión sexual, análisis que tuvieron lugar en junio de 2021, como confirma la documentación a la que ha tenido acceso 'elDiario.es'. Según una de las mujeres, la encargada favorecía y participaba en las solicitudes sexuales que les hacía el artista.

Las trabajadoras detallan el clima en el que ocurrían estas presuntas agresiones, lugares que parecían "una casa de ensueño" y que acababan convirtiéndose en una "casita del terror". En esas mansiones paradisíacas reinaba un ambiente "incómodo" con el que el cantante mantenía a las trabajadoras "en permanente modo alerta" e "irritables"; llegando incluso a "normalizar el maltrato".

"Julio es una persona muy controladora. Amenaza con despedirte y constantemente te recuerda que estar trabajando para él es lo mejor que te ha pasado en la vida. Vive recordándote cuáles son las reglas, qué puedes hacer y qué no", asegura Laura. "Yo no dejaba [el móvil] con nada visible porque sabía que él lo iba a hacer [revisar el teléfono] y siempre archivaba los chats u ocultaba las fotos, ya que teníamos prohibido tirar fotos en la villa", añade Rebeca.

Al poco tiempo de llegar a ese trabajo, Laura y Rebeca aseguran que eran sometidas a preguntas como "¿te gustan los tríos?" o "¿te has operado los pechos?" por parte de Iglesias, que llegaba a pedir verles los senos o tocándoselos, con el pretexto de comprobar cómo les había quedado la cirugía de aumento de pecho o para que él evaluara si debían de hacérsela.

"Cuando le digo que no quiero estar con él, comienza a insultarme muy feo y a decirme que cómo no voy a estar con él, que hay muchísimas modelos muriéndose por estar con él y que yo, porque él me quería y me había cogido cariño, estaba siempre junto con él", afirma una de ellas.

