Ainhoa Martínez asegura que el Gobierno "está encantado" con su choque con Musk: "Lo van a explotar hasta el final"

"Tienen un villano al que enfrentarse y no hay nada que movilice más a los progresistas que ir contra un villano mundial", afirma la periodista Ainhoa Martínez sobre el choque entre Elon Musk y Pedro Sánchez.

En las últimas horas Elon Musk y Pedro Sánchez se han enzarzado en las redes sociales a cuenta de la regularización de inmigrantes en España y la intención de prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años.

Mientras el magnate de Tesla le llama "tirano y traidor", "Dirty Sánchez" y "totalitario fascista", el presidente del Gobierno le respondía que "Marte puede esperar, la humanidad no".

A Musk se ha unido Pavel Durov, dueño de Telegram, que acusaba al Gobierno de Sánchez de "amenazar las libertades" de los españoles y de convertir nuestro país en "un Estado de vigilancia". Sánchez reaccionaba citando a 'El Quijote', mientras que Óscar Puente afirmaba que iba a desinstalar Telegram de su teléfono.

"Por si no nos habíamos dado cuenta, el Gobierno está encantado con este choque", afirma Ainhoa Martínez, que señala que ha sido algo totalmente espontáneo, pero que desde el Ejecutivo "lo van a explotar hasta el final, porque tienen un villano al que enfrentarse y no hay nada que movilice más a los progresistas que ir contra un villano mundial".

