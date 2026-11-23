Tras el anuncio de Pedro Sánchez de un impuesto a los ultrarricos con más de 100 millones de dólares, Luis Sanabria analiza los programas y lo compara con el 'tax the rich' que propone Frente Amplio.

Pedro Sánchez ha anunciado un impuesto a los ultrarricos que recuerda al 'tax the rich' que propone Frente Amplio. Luis Sanabria analiza en Más Vale Tarde los programas de PSOE y Frente Amplio y comprueba que, mientras este impuesto sí aparece en el del partido que lidera Ada Colau, no ocurre igual en el de Sánchez.

Con este impuesto a las grandes fortunas de más de 100 millones de euros, el presidente del Gobierno asegura que se recaudarían más de 2.000 millones al año que se destinarían a la promoción de vivienda protegida, blindar las pensiones y una prestación por crianza.

La propuesta de Frente Amplio, por su parte, habla de un impuesto del 3 % sobre el patrimonio neto individual superior a los 50 millones de euros y otro del 100 % para las herencias que excedan los 10 millones por heredero.

Dos propuestas muy similares y también llamativas, teniendo en cuenta que, tal y como recalca Sanabria, el impuesto a los ricos no aparece en el programa del PSOE.

Pablo Bustinduy se mostraba algo molesto ante esta circunstancia y afirmaba rotundo: "Lo importante es copiarnos en el BOE", afirmaba.

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