Gonzalo Bernardos, sobre el impuesto a los ricos que propone Frente Amplio: "Quiero que ingresemos más y que gastemos mejor"

Gonzalo Bernardos está de acuerdo con la propuesta de Frente Amplio de poner más impuestos a los más ricos, pero también quiere que "los partidos hablen de dónde va el dinero": "Hemos recaudado 50.000 millones en los años de Pedro Sánchez en la Moncloa y no nos ha lucido lo que me gustaría".

'Tax the rich', o el impuesto a los ricos, es una de las propuestas de Frente Amplio de cara a las elecciones del 29 de noviembre y Gonzalo Bernardos la analiza en Más Vale Tarde.

El economista considera que "los ricos tienen que pagar más de lo que lo hacen en la actualidad", si bien apunta que el actual impuesto de solidaridad a los ricos que "se habían fugado a Madrid para no pagar el impuesto de patrimonio ha sido uno de los grandes éxitos del Gobierno".

Bernardos recuerda que "hemos recaudado más de 50.000 millones en los años que ha estado Pedro Sánchez en la Moncloa y no nos han lucido lo que me gustaría".

"Quiero que los partidos políticos hablen de dónde va el dinero", afirma el profesor de Economía, que sostiene que "se pierde mucho dinero en determinadas subvenciones a asociaciones y no se invierte en lo esencial".

Por ello, defiende la importancia de que "ingresemos más" y que, por el otro, "gastemos mejor", porque, sostiene: "Quiero que el Estado haga su trabajo y redistribuya la riqueza". De este modo, está de acuerdo con la propuesta de Frente Amplio, pero pide adecuarla "al sistema impositivo español que grava bastante bien la riqueza".

Madrid, "el mayor paraíso fiscal" para los ricos

Respecto a los impuestos que pagamos, Bernardos indica que tributamos menos que la mayor parte de Europa y asegura que "los ricos se escapan porque les dejamos escapar fiscalmente".

Para el economista, el "mayor paraíso fiscal al que se han marchado los ricos españoles en los últimos años" es la Comunidad de Madrid: "Que toda la riqueza esté concentrada ahí es para sospechar", afirma.

Por otro lado, desvela un 'truco' de los youtubers que tienen la residencia en Andorra para pagar menos impuestos: "Tienen dos teléfonos móviles, el oficial y el extraoficial, y con el oficial se lo dan a un ayudante y da el pego de que el youtuber está todo el tiempo en Andorra, cuando mucha parte de ese tiempo se lo pasa aquí".

*Vuelve a ver el programa de Más Vale Tarde en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.