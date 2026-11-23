Según lo que cobra, estaría destinando unos 6.000 euros a alquiler. En declaraciones a laSexta, fuentes de Esquerra Republicana han explicado que su candidato tiene dos viviendas: un arrendamiento y una hipoteca.

Gabriel Rufián, candidato de Esquerra Republicana, ha generado controversia al hablar de su situación de vivienda. En una entrevista con TV3, afirmó que vive de alquiler y destina la mitad de su sueldo a ello. Sin embargo, según Newtral, Rufián percibe casi 140.000 euros anuales, lo que implicaría que paga unos 3.000 euros mensuales de alquiler. La confusión surge porque Rufián posee dos viviendas: paga el 50% de la hipoteca de una casa en la que no reside y también un alquiler, aclaró Esquerra al programa Más Vale Tarde.

El candidato por Esquerra Republicana, Gabriel Rufíán, ha vuelto a desatar la polémica sobre el tema de la vivienda, pero esta vez, hablando de su propia casa. En una entrevista para TV3 le han preguntado por su situación de vivienda y, tras pensar unos segundos, ha asegurado que vive de alquiler y destina la mitad de su sueldo a ello.

La polémica llega cuando, según informaciones de Newtral, se difunde que cobra casi 140.000 mil euros al año. Esto significaría que gana unos 6.500 euros mensuales limpios y paga unos 3.000 euros al mes de alquiler, según sus declaraciones.

El malentendido está en que el catalán no cuenta con una sola vivienda, sino con dos, según han aclarado desde Esquerra en declaraciones a laSexta. "Rufián paga el 50% de una hipoteca de una casa en la que no vive y un alquiler", han indicado.

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