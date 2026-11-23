La periodista Paloma Barrientos considera que Feijóo debía conocer la llamada de atención al rey emérito para evitar su regreso en plena campaña.

A pocos días de las elecciones generales del 29N, Alberto Núñez Feijóo ha sorprendido al solicitar la "rehabilitación" de Juan Carlos I y su regreso a España, un movimiento que podría no favorecer a la Casa Real. Según Paloma Barrientos, el rey emérito planeaba asistir a un evento en Sanxenxo, pero se le aconsejó no hacerlo por la imagen negativa para la monarquía. Barrientos destaca que Feijóo, con vínculos en la región, debería conocer esta situación. Además, el regreso de Juan Carlos I depende de no residir en la Zarzuela y cumplir obligaciones fiscales, lo cual complica su retorno. El emérito necesita 3,5 millones de euros anuales y ha creado una fundación en Emiratos, lo que plantea interrogantes sobre la procedencia de sus fondos.

A menos de una semana para las elecciones generales del 29N, Alberto Núñez Feijóo ha sorprendido al pedir la "rehabilitación" de Juan Carlos I y su vuelta a España. Un giro en su campaña que tampoco parece beneficiar a la Casa Real.

Según la periodista de 'Vanitatis', Paloma Barrientos, hace dos fines de semana el rey emérito tenía previsto haber viajado a Sanxenxo (Pontevedra) para asistir a la final del Trofeo Xacobeo, un campeonato de regatas. Sin embargo, según ha sabido Barrientos, "llegó un toque de que la imagen para la monarquía no era favorable".

"Cuando ya iban a comenzar las elecciones, que el emérito esté en Sanxenxo comiendo marisco se podía usar en contra de la corona", ha comentado en Más Vale Tarde. En este sentido, la periodista ha considerado que "esta información la tenía que saber Feijóo, que además de gallego tiene muy buena amistad con las personas de las regatas".

Así, sacar a relucir la vuelta de Juan Carlos I en este momento podría ser contraproducente y sorprender que venga del Partido Popular.

Condiciones para su vuelta

Por otro lado, Barrientos recuerda que el emérito "puede volver a España en dos condiciones: no ir a la Zarzuela y pagar sus impuestos". "Quiere volver, pero de una manera que no puede ser. Quiere vivir en el Palacio de la Zarzuela porque era su domicilio, pero ahora es la jefatura del Estado. No tiene sentido", ha expresado.

También apunta al factor económico. Por un lado, sostiene que, según sus fuentes, el rey emérito necesita "3,5 millones de euros al año" para vivir. Además, "ha creado una fundación en Emiratos para sus hijas y nietos".

"¿Ese dinero de dónde sale? Tiene que justificarlo", ha subrayado la periodista. Con todo, apunta a que "es una situación complicada y a estas alturas de la vida no sé si quiere venir a España".

Por su parte, la Casa Real ha evitado pronunciarse sobre las palabras de Feijóo al respecto del emérito. Según ha comentado a laSexta, nunca se pronuncian sobre nada del emérito porque ya no forma parte de la familia real.

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