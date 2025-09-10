Edu Galán, tras las palabras de Ayuso sobre la supuesta islamización de Europa: "Les viene muy bien electoralmente"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha manifestado que lo que está sucediendo en Gaza no es un genocidio, una opinión que comparte su compañero de partido José Luis Martínez-Almeida.

Tras las polémicas declaraciones de José Luis Martínez-Almeida sobre el genocidio en Gaza, Isabel Díaz Ayuso no ha dudado en compartir su opinión con respecto a ese tema. La presidenta de la Comunidad de Madrid, al igual que el alcalde madrileño, ha afirmado que lo que está ocurriendo en Gaza no es un genocidio.

Ayuso afirma, además, que hay un problema de islamización en Europa "muy importante" y que mucho de lo que está sufriendo Israel con Hamás "nos va a ocurrir a los demás". Eduardo Galán manifiesta esa "idea apocalíptica" que ha expuesto Ayuso "es muy habitual en los discursos de esta derecha tan lenguaraz".

El escritor indica que, en estos discursos, se aprovechan de que también hay extremistas en el ámbito del islam para "generalizar el todo". "No creo que tengamos ningún problema en España a ese nivel con el islam ni con los practicantes de esa religión", reflexiona. "Está encantados de crearlo", añade, "les viene muy bien electoralmente".

Pilar Velasco considera estas palabras de Ayuso "una estrategia política". "Lo malo no es que lo tenga solo Vox, es que contamina y la copia el PP de Madrid y, al final, acaba contaminando a Feijóo", añade.