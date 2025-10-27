Edu Galán, sobre las elecciones en Extremadura: "La turra que tuvimos que aguantar por convocar elecciones en julio y ahora..."

En este vídeo de Más Vale Tarde, el escritor Edu Galán critica la fecha elegida para llevar a cabo las elecciones a la Asamblea de Extremadura: "Un domingo 21 de diciembre… que estamos todos 'jam jam'", comenta.

María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, ha anunciado este lunes, 27 de octubre, el adelanto de las elecciones tras no lograr aprobar los presupuestos debido al bloqueo del PSOE y de Vox.

"Por responsabilidad les comunico que acabo de firmar el Decreto de convocatoria de elecciones a la Asamblea de Extremadura para el próximo domingo 21 de diciembre de 2025", ha comunicado la presidenta extremeña en rueda de prensa.

Desde Más Vale Tarde, el escritor y colaborador Edu Galán se ha mostrado muy irónico con la fecha elegida por María Guardiola. "La turra que tuvimos que aguantar por convocar unas elecciones el 23 de julio… y ahora un domingo 21 de diciembre… que estamos todos 'jam jam'", ha criticado.

Mientras que Elisa Beni ha añadido que por lo menos las elecciones a la Asamblea de Extremadura no se van a celebrar el Día de los Santos Inocentes.

