Raquel Ejerique repasa "las cosas raras" que le pasan a González Amador: "A la mayoría de las personas no nos suelen pasar"

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido en una de las figurs más polémicas en el ámbito político y judicial.

Aunque en un principio fue descrito públicamente como un "técnico sanitario", su trayectoria profesional real es la de un empresario y comisionista que obtuvo importantes ingresos, especialmente durante la pandemia.

Por su parte, la Fiscalía Provincial de Madrid le denunció por presunto fraude fiscal de más de 350.000 euros y falsedad documental, al haberse supuesto facturas falsas para reducir su carga tributaria entre 2020 y 2021.

El caso ha generado incluso un juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos tras la filtración de correos relacionados con la pareja de la 'popular'.

Raquel Ejerique, ha expuesto en 'Más Vale Tarde' que "hay demasiadas cosas raras alrededor de González Amador". "Nos dijeron que era un técnico sanitario. Luego nos dijeron que era un empresario, un emprendedor. Realmente le pasan cosas muy raras, ¿no?", se pregunta.

Entre otros ejemplos, la periodista señala que es extraño que "su asesor fiscal le compre un ático encima de su piso y luego se lo venda": "Le pasan cosas muy raras como vender a precio alto cosas que valen a precio de saldo".

"Le pasa que es directivo de una empresa en la que supuestamente no trabaja y tiene incluso cargo y correo corporativo. Pasan muchas cosas que a la mayoría de las personas no nos suelen pasar, pero a Alberto González Amador, por lo que sea, pues sí que le pasan", sentencia.

