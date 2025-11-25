Beatriz de Vicente, sobre la fuga de Martiño Ramos a Cuba: "Como buen depredador sabía a dónde iba"

El detenido trabajaba como fotógrafo en Cuba y, además, defendía que "estaba explorando su sexualidad" en la isla caribeña. Además, se rodeaba siempre de chicas muy jóvenes. La criminóloga señala que Ramos padece lolitaismo, es decir, "preferencia sexual por adolescentes".

Martiño Ramos ha sido detenido en Cuba. Este profesor, y exdirigente de En Marea, fue condenado a 13 años y medio de cárcel, y 21 de inhabilitación, por agredir sexualmente, de manera violenta, de una alumna, desde que esta tenía 12 años hasta que cumplió 16. Ramos se fugó en julio y formaba parte del listado de los fugitivos más buscados de la Policía Nacional.

El detenido trabajaba como fotógrafo en Cuba, donde, además, tenía una identidad falsa. Ramos acudía a fiestas, siempre acompañado de chicas muy jóvenes. Paola, que conoció al fugado durante su estancia en el país caribeño, explica que, según él contaba, "estaba explorando su sexualidad". "Una de las veces que lo vimos, que estaba con una chica muy jovencita, la siguiente vez que lo vimos lo primero que hizo fue justificarse", indica Paola.

Beatriz de Vicente indica que Ramos "padece lo que se llama lolitaismo, que es la preferencia sexual por adolescentes". "No es infantofilia, que es cuando son muy pequeños, sino en ese tramo de los 14 a los 16", añade. Estos sujetos, como expone, actúan "en una situación de poder y control, y organizan su vida entera para estar rodeados de niñas de esa edad".

La abogada indica que el fugado escogió un país en el que no hay tratado de extradición. A pesar de ello, como señala de Vicente, "esto no es un problema porque la extradición se realiza igual, como está ocurriendo". Además, en Cuba, "el turismo sexual, tristemente, es una lacra, donde, de hecho, hay mucha prostitución infantil... sabía, perfectamente, como buen depredador, dónde iba", expone Beatriz.

De Vicente considera que Ramos podría haberse llegado a convertir "en un asesino en serie". "Los últimos ataques son niñas metidas en los maleteros de un coche con golpes y, de ahí, lo siguiente es una desgracia", concluye.

