Cristina Pardo 'avisa' a Ramoncín después de suspender sus patatas revolconas: "Tú no vuelves un martes"

Juande Colmenero y Ramoncín han sido los encargados de valorar la receta que han preparado Iñaki López y Cristina Pardo. En esta ocasión, los presentadores de Más Vale Tarde han preparado unas patatas revolconas siguiendo las directrices del chef Carlos Maldonado.

"El emplatado muy bien", valora Colmenero en cuanto recibe su plato. "Vengo ya contrariado, yo hago esto todo el tiempo", comenta Ramoncín. Juande explica que él ha probado las patatas revolconas del colaborador y son "algo fuera de este mundo".

Los colaboradores de Más Vale Tarde no se deciden y levantan tanto el guante rojo como el verde. "Eso no vale", les dice Maldonado. Finalmente, el periodista termina levantando el guante rojo lo que hace que los presentadores se lleven un suspenso. "Pero si esto está de toma pan y moja", responde Iñaki a la valoración. "¿Nos han suspendido?", alucina Cristina. "No me lo puedo creer, no sé por qué, están muy buenas", afirma Maldonado. "Ramón, tú no vuelves un martes", añade Cristina.