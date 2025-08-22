Afra Blanco, sobre Trump tras desplegar a la Guardia Nacional: "Washington es el laboratorio de ideas muy peligrosas"

El presidente estadounidense ha anunciado en una rueda de prensa que tiene intención de reforzar la seguridad de varias ciudades desplegando a la Guardia Nacional, algo que ya ha hecho en Washington.

Donald Trump había anunciado que iba a patrullar con la Guardia Nacional por las calles de Washington debido a los elevados índices de criminalidad en la ciudad. Finalmente, este patrullaje se ha limitado a entregar a los agentes pizza y hamburguesas.

En una rueda de prensa, además, ha anunciado su intención de reforzar la seguridad de otras ciudades, como Chicago o Nueva York, desplegando agentes de la Guardia Nacional. Marina Valdés apunta, irónica, que el presidente estadounidense quiere 'ayudar' a ciudades gobernadas por demócratas.

"Esta me parece, dentro de las excentricidades de Trump, una de las más graves", afirma Mayte Alcaraz. La periodista indica que Trump está usando a la DEA, la Guardia Nacional o al FBI. "Está comprometiendo la credibilidad y la autoridad que tienen fuerzas que luchan por la seguridad de verdad", critica Alcaraz.

Afra Blanco, por su parte, añade que "Washington se ha convertido en el laboratorio de ideas y de una serie de prácticas absolutamente peligrosas". "No hay precedentes", expone. La colaboradora indica que no hay ningún presidente que haya asumido ese control y, "además, el trasfondo de todo esto es que en Washington tienes a personas migrantes con miedo en sus casas".