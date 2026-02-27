Una concejala del PP compara a Sánchez con Franco: "Uno creó cuatro millones de viviendas y el otro millones de okupas"

Las consecuencias Azuzena Muñoz ha pedido disculpas asegurando que ni comparte ni ha compartido nunca la ideología franquista y que la comparación realizada no ha sido la más adecuada.

Azuzena Muñoz, concejala del PP en Albal, Valencia, generó controversia al difundir en redes sociales un bulo que elogiaba el franquismo y comparaba al presidente Pedro Sánchez con Francisco Franco. El mensaje, compartido desde un grupo de seguidores de Isabel Díaz Ayuso, afirmaba que Franco construyó cuatro millones de viviendas, mientras que Sánchez creó cuatro millones de okupas. Tras eliminar la publicación, Muñoz emitió un comunicado disculpándose y asumiendo "personalmente" el "error". Aclaró que no comparte la ideología franquista y lamentó si su publicación ofendió a alguien, reafirmando su compromiso con la democracia y el respeto institucional.

La concejala del PP de Albal, localidad de Valencia, Azuzena Muñoz, parece ser una nostálgica de la dictadura que se dedica a elogiar el franquismo difundiendo bulos. Mentiras como la de que Francisco Franco mandó la construcción de cuatro millones de viviendas; mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha creado cuatro millones de okupas.

Pese a ser un bulo, la edil popular lo ha publicado en redes sociales. Ha compartido un mensaje de un grupo de seguidores de Isabel Díaz Ayuso en el que se lanzaba un mensaje claro, el de comparar a Sánchez con Franco. Y, ya de paso, acusar al Gobierno de fomentar la okupación de viviendas.

Eso sí, al acudir a los perfiles de las redes sociales de Azuzena Muñoz, nos encontramos con una sorpresa: la publicación ya no aparece. Sin embargo, hemos podido saber su contenido. Era una imagen de Franco y de Sánchez con el texto: "Uno creó cuatro millones de viviendas y otro cuatro millones de okupas", en referencia a lo que hizo cada figura durante el mandato.

Asume "personalmente" el "error"

En su lugar, podemos ver un comunicado de disculpas. Ahora, dice asumir "personalmente" este "error". Admite que tiene que tener más cuidado con los contenidos que comparte, sobre todo, si tenemos en cuenta que es una representante pública. "Quiero asumir personalmente la responsabilidad por ese error. No hice un uso adecuado de mis redes, una cosa que, como cargo público, tengo que cuidar con el máximo rigor", ha escrito.

Asegura haberse equivocado al comparar lo mal que lo está haciendo Pedro Sánchez con el dictador franquista, pues, según explica, la concejala ni comparte ni ha compartido nunca la ideología franquista. "Quiero dejar claro que no comparto ni he compartido nunca las políticas del franquismo ni ninguna posición anticonstitucional. La comparación que aparecía en ese 'meme' no representa mis valores ni mi compromiso en la democracia, el respeto institucional y la convivencia", señala.

Y termina con un: "Lamento profundamente si esta publicación ha podido molestar u ofender a cualquier persona. No era esa mi intención".

