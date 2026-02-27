Los socios del Gobierno se unen para pedir una comisión de investigación sobre abusos durante la mili

¿Por qué es importante? Según datos oficiales del Ministerio de Defensa, entre 1983 y 2001 "se documentaron más de 300 suicidios en las fuerzas armadas, cifra que diversas investigaciones y familiares consideran que podría ser superior si se tienen en cuenta defunciones clasificadas como accidentales".

Los grupos de izquierda con el PNV y Junts se han unido para pedir una comisión de investigación sobre abusos, vejaciones y muertos durante la mili. El texto reclama, además, que intervenga de oficio el Defensor del Pueblo con el fin de investigar en profundidad lo sucedido en los cuarteles militares entre los años 80 y 90.

La proposición no de ley, según apunta ERC en una nota de prensa, se realiza en apoyo a las víctimas y sus familiares y prolonga la línea de trabajo que ya se ha impulsado en el Parlament de Cataluña, donde ERC, Junts, Comuns y la CUP han reclamado medidas similares en este sentido. Los partidos firmantes pretenden con esta iniciativa parlamentaria dar respuesta a "los numerosos testimonios aparecidos en los últimos meses que relatan situaciones sistemáticas de maltratos físicos y psicológicos en los cuarteles del Estado durante las décadas de 1980 y 1990", según ha informado Servimedia.

Según datos oficiales del Ministerio de Defensa, entre 1983 y 2001 "se documentaron más de 300 suicidios en las fuerzas armadas, cifra que diversas investigaciones y familiares consideran que podría ser superior si se tienen en cuenta defunciones clasificadas como accidentales". Los grupos impulsores señalan que estos hechos apuntan a "una posible dinámica de impunidad y negligencia institucional que nunca ha sido objeto de una investigación exhaustiva a nivel estatal".

La proposición no de ley insta al Defensor del Pueblo a iniciar actuaciones de oficio y a abrir una investigación independiente que incluya "la recopilación sistemática de datos sobre suicidios y muertes en circunstancias no aclaradas, el análisis de posibles responsabilidades institucionales y la evaluación de los mecanismos de control existentes en el período afectado".

Además, en el texto reclaman que, "una vez acreditados los hechos, el Estado impulse el reconocimiento público de las víctimas y establezca mecanismos de reparación moral, simbólica y económica, así como asistencia jurídica gratuita y apoyo psicológico para las personas afectadas y sus familias, con el objetivo de garantizar memoria, verdad y no repetición".

En relación con la solicitud de la comisión de investigación, los partidos firmantes destacan que esta iniciativa "reafirma el compromiso de las fuerzas que la suscriben de apoyar a las víctimas y a sus familiares y de seguir trabajando para esclarecer los hechos, tal como ya se ha reclamado en el Parlament de Cataluña".

