Sánchez desmiente el bulo

Iñaki López, a Cayetana Álvarez de Toledo: "Hay que ser más responsable a la hora de arrastrar bulos al Congreso"

Mientras Sánchez desmiente el bulo sobre su salud que Cayetana Álvarez de Toledo llevó al Congreso, Iñaki López plantea el debate de si "es moralmente lícito especular con la salud de un político".

Pedro Sánchez ha desmentido el bulo de que sufra una enfermedad cardiovascular, que ayer llevaba hasta el Congreso de los Diputados Cayetana Álvarez de Toledo.

Sobre esta cuestión, Iñaki López opina que "aquí el debate es si es moralmente lícito especular con la salud de un político en el Congreso", algo ante lo que, señala, "Cayetana Álvarez de Toledo ha llegado a la conclusión de que sí".

Cristina Almeida lo cataloga de "infamia" y "falta de respeto" por parte de la diputada popular, mientras que Iñaki opina que "hay que ser más responsable a la hora de arrastrar bulos hasta el Congreso", que según él "no es lugar para lanzar acusaciones sin prueba alguna".

A propósito de esto, Ignacio Escolar apunta que en la Cámara Baja "hay inmunidad parlamentaria para decir la mayor burrada y el listón está muy alto". No obstante, defiende que "alguien, a la hora de acusar de una cosa así, tiene que aportar una mínima prueba".

