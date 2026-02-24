El Franco republicano que hizo historia con el Plus Ultra: el hermano pequeño del dictador pionero en vuelos transoceánicos

¿Por qué es importante? La hazaña de Ramón Franco Bahamonde se plasmó hasta en los versos de varios tangos argentinos. En ellos hablaban de "el rey del aire" que "vendió sus alas".

Ramón Franco, hermano menor de Francisco Franco, es una figura histórica en España por ser el primer aviador en completar un vuelo transoceánico entre España y Argentina en 1926. A bordo del avión Plus Ultra, construido casi en secreto, Ramón junto a tres compañeros despegó de Palos de la Frontera, realizando escalas en Gran Canaria, Cabo Verde, Brasil y Uruguay antes de llegar a Buenos Aires el 10 de febrero tras 20 días y 10.270 kilómetros de vuelo. Este logro lo convirtió en un héroe internacional, aunque fue eclipsado un año después por Charles Lindbergh. Opositor de la dictadura de Primo de Rivera, Ramón Franco también se destacó por su activismo político, llegando a presentarse a las elecciones de la Segunda República con Esquerra Republicana de Catalunya.

Presentamos a un hombre al que, seguramente, poca gente pone nombre aunque es una persona que hizo historia en nuestro país. Fue el primero en lograr un vuelo transoceánico, en concreto, desde España hasta Argentina, hasta la ciudad de Buenos Aires. Hablamos de Ramón Franco, el hermano pequeño de Francisco Franco, un vividor, republicano y el miembro más rebelde de la familia.

A Ramón se le conoce más por su apellido que por su nombre. Y más todavía por su hazaña. Porque a este hombre, Ramón Franco, hermano pequeño de Francisco Franco Bahamonde, le han dedicado hasta tangos argentinos. Canciones en el que se le definía como "el rey del aire" que "vendió sus alas".

Famoso en el mundo entero desde 1926. Antes de que a los Franco se les conociera por lo que se les conoce. Porque se convirtió en el primer hombre en completar un vuelo transoceánico conectando España y América Latina. Lo hizo a bordo de un avión alemán llamado Plus Ultra que, como ha contado Eugenio Domínguez, rector de la UNIA y experto en aviación, a laSexta, "se construyó casi casi a escondidas". Pese a ello, "lo que demostraron fue que se podía ir en avión"

Porque, el 22 de enero del año 1926, el hermano de Franco partió junto con otros tres hombres de Palos de la Frontera, en Huelva. Al puro estilo de las películas Indiana Jones, les podemos contar que hicieron escala en Las Palmas de Gran Canaria, en Praia, Cabo Verde, y de ahí, cruzaron el Atlántico hasta Fernando de Noronha, en Brasil. Uruguay suspendió la actividad laboral el día que amerizaron en Montevideo. Y finalmente, Buenos Aires.

Fue un 10 de febrero de 1926. Cumplían ya los 20 días de vuelo y sumaban 10.270 kilómetros de viaje. "Fue recibido en los países por donde pasó de una forma clamorosa. Ellos eran unos héroes", cuenta Domínguez.

Aviador y republicano

Ramón Franco fue claro opositor de la dictadura de Primo de Rivera. Es más, pasó de militar a político, llegando a presentarse a las elecciones de la Segunda República junto a Esquerra Republicana de Catalunya.

Su vuelo, que ahora conmemoramos, pasó a formar parte de nuestra historia. Eso sí, un año después, el estadounidense Charles Lindbergh lo eclipsó. Consiguió cruzar el Atlántico desde Nueva York hasta París, sin hacer paradas o escalas.

