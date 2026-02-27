El camino a la "toma amistosa": los numerosos avisos de Trump a Cuba tras la invasión a Venezuela con el petróleo como arma

¿Qué está pasando? El presidente de EEUU cortó el grifo del crudo hacia la isla desde que el 3 de enero interviniese Caracas y capturase a Maduro. Los cubanos, sin energía en una tierra convertida en un vertedero.

Donald Trump ha expresado su intención de realizar una "toma amistosa de Cuba", similar a la intervención en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. Esta estrategia ha sumido a Cuba en una crisis humanitaria, ya que Trump ha cortado el suministro de petróleo, dejando al país sin energía y en una situación desesperada. Estados Unidos ha amenazado con aumentar los aranceles a países que suministren petróleo a la isla. Marco Rubio ha iniciado conversaciones con la familia Castro para promover un cambio en Cuba. Además, Washington ha respondido a la muerte de cuatro tripulantes de una lancha rápida de EEUU, acusados de intentar una infiltración terrorista.

"Toma amistosa de Cuba". Así se ha expresado Donald Trump. Así ha hablado el presidente de Estados Unidos de lo que puede estar por llegar en la isla. De su futuro, de un posible mañana con los norteamericanos al mando. Aumentando su influencia en América. Ganando un aliado como lo ganaron con la intervención en Venezuela y la captura de Nicolas Maduro el 3 de enero. En un 3 de enero clave en el devenir de los cubanos.

Porque fue ahí donde empezó todo. Porque fue entonces cuando el republicano puso el foco en Cuba. También en Irán y en Groenlandia, pero la isla era su gran objetivo. Porque lleva "oyendo hablar de la isla desde pequeño", como ha afirmado ante los medios presentes en la Casa Blanca. Porque fue cuando su estrategia dio comienzo.

Una que ha dejado a los cubanos en una crisis humanitaria real. Que ha visto cómo Trump les cortaba el grifo del petróleo. Que se han quedado secos. "Vivían del dinero y del petróleo de Venezuela. Nada de eso está llegando y nada va a llegar", expresó el presidente.

Y sí, no ha llegado crudo alguno. No lo ha hecho porque Trump ha amenazado con subir los aranceles a todo aquel país que tenga la ocurrencia de suministrar petróleo a la isla. A una isla ahogada, sumida en una crisis sin precedentes y sin energía.

Sin gasolina, convirtiéndose en un vertedero repleto de enfermedades dando una gran ventaja a EEUU en una negociación con una Cuba a la desesperada. Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, inició conversaciones con nieto de Raúl Castro y sobrino-nieto de Fidel, para generar un cambio en la isla. Para hacer, de forma diferente, lo mismo que en Venezuela.

"Son un país fallido"

El aviso ya está dado: "El Gobierno de Cuba está hablando con nosotros. No tienen dinero. No tienen nada. Quizá hagamos una toma amistosa de Cuba. Son un país fallido. Llevo oyendo hablar de ellos desde que era niño. Están en problemas".

Ha sido la última, de momento, palabra de Trump para Cuba. Para una Cuba a la que ha ido lanzando un aviso tras otro desde hace 50 días. Una sobre la que ha ido dando pistas por todos los pactos a los que ha ido llegando con Delcy Rodríguez. Una que ya sabe lo que puede estar por llegar.

Porque desde Washington han dado respuesta a la muerte de cuatro tripulantes de una lancha rápida de EEUU. Según el Ministerio del Interior de Cuba, no obedeció cuando se les dio el alto el fuego y además disparó contra la embarcación policial.

Han afirmado, además, que los tripulantes "tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas". Interior, en ese sentido, informó de que incautaron "fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje".

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, afirmó que iban a "averiguar exactamente lo que sucedió" y que iban a responder "como corresponde". Esa respuesta ha llegado ya.

