Feijóo insiste en el regreso del emérito pese a que la Casa Real ya ha puesto su condición: "Fue el garante de la democracia en España"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado su apoyo al regreso de Juan Carlos I a España, destacando su papel como garante de la democracia. En un mitin en Salamanca, Feijóo argumentó que, pese a sus errores, el legado del rey emérito es incomparable. Tras la desclasificación de documentos del 23F, Feijóo ya había expresado en redes sociales su deseo de que el emérito regrese. La Casa Real respondió que la decisión es de Juan Carlos, pero subrayó la necesidad de que recupere su residencia fiscal en España para proteger su imagen y la de la corona.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a insistir este viernes en la idea de la vuelta de Juan Carlos I. Lo ha hecho en un mitin en Ciudad Rodrigo, Salamanca, donde ha asegurado que el rey emérito "fue el garante de la democracia en España". "Que con sus errores ninguno de ellos puede ocultar un legado parecido al suyo. Todos los que le han criticado no le llegan ni a la suela del zapato. Si quiere tiene todo el derecho a venir a esta tierra, porque es su tierra", ha expresado Feijóo.

Todo esto después de que tras la desclasificación de los documentos del golpe de Estado fallido del 23 de febero de 1981, el líder del PP ya reclamara este jueves el regreso del emérito a España. "La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Creo que sería deseable que el rey emérito regresara a España", aseguró ya a través de su cuenta en la red social 'X'.

Feijóo defendía así que el propio Juan Carlos I "ha reconocido errores innegables en su trayectoria", y que por ello, "quien contribuyó a sostener nuestra democracia y nuestras libertades en un momento clave debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país", ha añadido.

Tras estas declaraciones, la Casa Real ya se pronunció la mañana de este viernes señalando que la decisión del rey emérito de volver a España compete únicamente a Juan Carlos; no obstante, pusieron un 'pero' demoledor: debe "recuperar la residencia fiscal en España".

Estas fuentes justifican esta condición con el objetivo de "salvaguardar su imagen de especulaciones y posibles críticas y, por consiguiente, también la de la corona". Así, dan más prioridad a la situación fiscal del emérito a la incógnita de si volvería a residir en el Palacio de la Zarzuela.

