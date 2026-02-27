Trump afirma que no está "del todo satisfecho" con Irán e insiste en un posible ataque: "A veces hay que hacerlo"

La otra cara El secretario de Estado, Marco Rubio, viajará el lunes a Israel para reunirse con Benjamín Netanyahu y hablar de Irán.

Donald Trump sigue indeciso sobre su postura respecto a Irán, aunque afirma querer un acuerdo con los ayatolás. Tras una ronda de negociaciones, expresó su insatisfacción con las respuestas iraníes sobre su programa nuclear. Trump insiste en que no permitirá que Irán posea armas nucleares y está dispuesto a usar la fuerza si es necesario, aunque prefiere evitarla. Aún no ha tomado una decisión definitiva sobre un posible ataque, pero ha movilizado tropas en la región. Su secretario de Estado, Marco Rubio, visitará Israel para discutir el tema. Mientras tanto, se han autorizado evacuaciones en la Embajada de Israel y reabierto refugios antiaéreos. Irán, tras las amenazas, asegura que su programa nuclear tiene fines pacíficos.

Donald Trump todavía está meditando su decisión sobre Irán. Insiste en que quiere llegar a un acuerdo con los ayatolás, pero tras la última ronda de negociaciones de este viernes ha afirmado que "no está del todo satisfecho" con las respuestas del régimen iraní sobre su programa nuclear.

"Sería maravilloso que negociaran de buena fe y con conciencia, pero no lo están logrando", ha expresado el presidente estadounidense, que ha insistido en que no va a permitir que Irán tenga armas nucleares y que está dispuesto a utilizar la fuerza para evitarlo. "Estaría bien hacerlo sin ella (fuerza militar), pero a veces hay que hacerlo", ha espetado.

El republicano ha insistido en que "aún no hemos tomado una decisión definitiva" sobre un posible ataque, pero que "no estamos entusiasmados con la forma en que están negociando". "Veremos cómo sale todo", ha añadido en declaraciones en la Casa Blanca, apuntando que este viernes están previstas más reuniones.

En medio de esta tensión, Trump ya ha movilizado al mayor contingente militar de EEUU en la región y ha anunciado que su secretario de Estado, Marco Rubio, viajará el lunes a Israel para reunirse con Benjamín Netanyahu y hablar de Irán.

Más allá de la diplomacia, hay otras señales que apuntan a la posibilidad de un ataque inminente. Este mismo viernes, EEUU ha autorizado la evacuación voluntaria de su personal de la Embajada de Israel. Allí, también han comenzado a reabrirse los refugios antiaéreos como medida preventiva a la respuesta que pueda dar Irán ante un posible ataque estadounidense.

El miedo también se siente en Irán, donde Reino Unido y China han pedido a sus compatriotas que abandonen el país.

Trump comenzó a amenazar con una intervención militar en Irán por la represión de las últimas protestas en la república islámica y más tarde pasó a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní. Teherán, por su parte, mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos.

