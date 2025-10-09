Chapu Apaolaza, tras las críticas de Garamendi a Yolanda Díaz: "Se ha equivocado en las formas, pero tiene razón en una cosa"

Chapu Apaolaza analiza la reacción de Antonio Garamendi tras el anuncio de Yolanda Díaz de que quiere ampliar a 10 días el permiso por fallecimiento de un familiar y sugiere que más que un permiso, se parezca más a una baja.

Yolanda Díaz ha anunciado que quiere que los permisos por fallecimiento de un familiar lleguen hasta los 10 días, además de nuevos permisos para cuidados paliativos.

Una decisión que desde la patronal se ve con recelo. Antonio Garamendi aseguraba que Yolanda Díaz "vive en los mundos de 'Yupi'" y se quejaba de que nadie les hubiera informado.

El presidente de la CEOE tiraba de ironía y pedía "un permiso para descansar 10 días de los anuncios de la ministra", porque según él "es agotador, cada día es una ocurrencia nueva".

Chapu Apaolaza considera en el vídeo sobre estas líneas que "Garamendi se ha equivocado en su comunicación no verbal, porque es un tema muy serio".

Sin embargo, el periodista da la razón al presidente de la patronal en que "la decisión la toma Yolanda Díaz, pero con permisos que paga la empresa". Por ello, sugiere fuera más como una baja donde se compartiría el coste entre la Seguridad Social y la empresa.

