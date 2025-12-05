Trump compra el discurso de la ultraderecha y alerta del "borrado" de la civilización europea debido a sus políticas migratorias

¿Por qué es importante? En un informe de 33 páginas en el que asume la tesis de la ultraderecha, el preidente estadounidense pide restaurar la "identidad occidental", combatir la influencia extranjera y poner fin a la migración masiva.

Donald Trump ha afirmado que Europa enfrenta una "desaparición de la civilización", según un informe de 33 páginas titulado Estrategia de Seguridad Nacional. En este documento, el expresidente estadounidense aboga por restaurar la "identidad occidental", combatir la influencia extranjera y detener la migración masiva. La Administración Trump critica las políticas migratorias europeas y la supuesta censura de la Unión Europea, sugiriendo que estas tendencias podrían hacer que el continente sea irreconocible en 20 años. Además, señala problemas como la pérdida de identidades nacionales y la transformación del continente debido a la migración. El informe cuestiona la capacidad de Europa para seguir siendo un aliado fiable si no fortalece sus economías y ejércitos.

La última de Trump ha sido esta: afirmar que Europa se enfrenta a una "desaparición de la civilización". Es lo que sostiene el republicano en un informe de 33 páginas en el que asume la tesis de la ultraderecha titulado Estrategia de Seguridad Nacional. En el documento, el estadounidense pide restaurar la "identidad occidental", combatir la influencia extranjera y poner fin a la migración masiva.

La Administración Trump ha advertido así a Europa por sus políticas migratorias y la supuesta censura de la Unión Europea (UE), en un informe en el que propone ayudar a "corregir" el rumbo del continente. Descrito por Trump como una hoja de ruta para garantizar la supremacía estadounidense, critica duramente a sus aliados europeos y asegura que si estas "tendencias actuales continúan, el continente será irreconocible en 20 años o menos".

Para Washington, los problemas económicos en Europa se ven eclipsados "por la perspectiva real y más cruda de un borrado de la civilización", según la estrategia de política exterior, que repite críticas anteriores de Trump y discursos de movimientos de extrema derecha europeos.

Entre los principales problemas señalados por EEUU, se incluyen "actividades de la Unión Europea y otros organismos que socavan la libertad política y la soberanía; las políticas migratorias que están transformando el continente y creando conflictos; la censura de la libertad de expresión y la supresión de la oposición política; el desplome de las tasas de natalidad; y la pérdida de identidades nacionales y de confianza en sí mismos", según ha informado EFE.

La Administración de Trump pone en duda la capacidad de los países europeos para continuar como "aliados fiables" si no poseen economías y ejércitos "lo suficientemente fuertes". "Queremos que Europa siga siendo europea, que recupere su confianza en sí misma como civilización y que abandone su fallido enfoque en la asfixia regulatoria", añade el documento, que asegura que el objetivo de Estados Unidos "debería ser ayudar a Europa a corregir su trayectoria actual".

El documento también advierte sobre la posibilidad de que en "en unas pocas décadas como máximo", algunos miembros de la OTAN "pasen a tener una mayoría no europea", por lo que cuestiona si estos se regirán por los principios del bloque.

