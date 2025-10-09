Garamendi carga contra Yolanda Díaz tras anunciar la ampliación de los permisos por fallecimiento: "Es un menosprecio al dialogo social"

El contexto Yolanda Díaz ha anunciado este jueves un Real Decreto Ley que permita ampliar los permisos por fallecimiento hasta 10 días y un nuevo permiso para cuidados paliativos.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras anunciar la ampliación de permisos por fallecimiento hasta 10 días y un nuevo permiso para cuidados paliativos. Garamendi señala que se enteró de la medida por la prensa y acusa a Díaz de actuar sin diálogo social, sugiriendo que sus acciones responden a intereses electorales. La ministra, por su parte, defiende que estas medidas mejoran las condiciones laborales, argumentando que nadie puede trabajar bien tras la pérdida de un ser querido o con un familiar en cuidados paliativos. Actualmente, el Estatuto de los Trabajadores contempla solo dos días de permiso por fallecimiento.

Según ha indicado en declaraciones a los medios, Garamendi se ha enterado de la medida anunciada por Díaz por la prensa. "Lo está haciendo sin dialogo social. Lo dice porque parece que le viene bien. Yo qué sé, será para su carrera electoral", ha señalado el presidente de la patronal, tras insistir en que "no sabemos nada". Precisamente, en su anuncio, la ministra ha reconocido que aún no había hablado del tema con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

De esta manera, Garamendi ha apuntado que "no es el camino cómo está haciendo las cosas" la ministra y ha indicado en que ya verán qué opinan sobre esta medida. "Nos quiere dar mensajes cada día porque parece que necesita salir en la tele", ha añadido.

"Es un menosprecio total al dialogo social con anuncios de este tipo, sin consultar. No sabemos si hay una memoria económica o no, no sabemos nada. Por tanto, no puedo opinar. Lo que puedo opinar es que no son las formas", ha matizado.

En su anuncio, Díaz ha señalado que espera "que los empresarios cojan esta medida con cariño". Al ser preguntado por esto, Garamendi se ha reído y ha añadido: "me encanta". "¿Qué quieres que te conteste?", le ha dicho a la periodista. "Pues vale. Lo seremos. Vamos a ver", ha añadido.

Finalmente, Garamendi ha hecho hincapié una vez más en que no son ni "las formas ni el modo" y ha asegurado que no cree que "esté a al altura en este caso la ministra".

El anuncio de Yolanda Díaz

La ministra de Trabajo ha anunciado este jueves la ampliación de permisos por fallecimiento hasta 10 días y un nuevo permiso para cuidados paliativos. Para Díaz, "uno de los problemas de España respecto a la productividad es que se obliga a la gente a trabajar en condiciones que no son favorables". De esta manera, la ministra ha indicado que "nadie puede trabajar bien a los dos días de fallecer un ser querido". "Ningún padre o madre puede trabajar como si nada cuando su hija está en paliativos", ha defendido.

Por ello, Díaz ha anunciado un Real Decreto Ley que permita ampliar los permisos por fallecimiento hasta los 10 días y un nuevo permiso para permitir a los familiares acompañar en cuidados paliativos.

Cuatro días de permiso actualmente

El artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores recoge actualmente dos días "por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad", un permiso que se amplia dos días si hay desplazamiento. En el caso de los cuidados paliativos, actualmente no existe este tipo de permiso retribuido para los trabajadores.