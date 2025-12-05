Garamendi critica a Yolanda Díaz por la ruptura de la mesa de permisos: “Eso lo hacía Franco”

El contexto Garamendi ha acusado al Ministerio de Trabajo de usar los fallecimientos para "hacer política" tras cerrar la mesa de negociación con CEOE y Cepyme sobre la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que ahora se discutirá solo con sindicatos.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha acusado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de romper la mesa de diálogo sobre permisos por fallecimiento, afirmando que la patronal no abandonó la negociación, sino que fue expulsada para imponer su "última ocurrencia". Garamendi criticó que el Gobierno intente aprobar cambios mediante reglamentos, comparándolo con prácticas del franquismo. Acusó al Ministerio de utilizar los fallecimientos para hacer política y de minar el diálogo social, reclamando el papel de la CEOE como interlocutor. Durante los 'XII Premios Cepyme', rechazó que se culpe a los empresarios de los fallecimientos, defendiendo su compromiso con los trabajadores.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha responsabilizado a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de la ruptura de la mesa de diálogo sobre los permisos por fallecimiento. Según Garamendi, la patronal no abandonó la negociación, sino que fue Díaz quien "les ha echado" para imponer su "última ocurrencia" mediante lo que calificó como el "rodillo del BOE y el monólogo social". "Eso lo hacía Franco", ha denunciado.

El líder empresarial acusó al Ministerio de Trabajo de utilizar los fallecimientos para "hacer política", en medio de las recientes discrepancias sobre la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El departamento que dirige Díaz decidió cerrar la mesa de negociación con CEOE y Cepyme tras 20 meses de conversaciones, alegando una actitud "dilatoria" de la patronal, por lo que la ley se negociará únicamente con las organizaciones sindicales.

Las declaraciones de Garamendi se produjeron en el marco de la cumbre empresarial 'Liderando en incertidumbre', celebrada en Vitoria-Gasteiz. Garamendi ha criticado que el Gobierno intentara aprobar cambios a través de reglamentos en lugar de presentar un proyecto de ley que deba pasar por el Parlamento. "No puede ser que ahora se intente imponer todo a través de reglamentos. Eso lo hacía Franco y eso es lo que no podemos consentir", ha afirmado.

Garamendi ha ido más alla y ha asegurado que el Gobierno está "empeñado en ir minando el espacio de diálogo social" y utiliza los foros de concertación "para imponer su programa político". Recalcó que CEOE no cuestiona la legitimidad del Ejecutivo, pero reclamó mantener su papel como interlocutor social, actualmente "laminado día a día por medio de un rodillo, aplicando una motosierra".

Más tarde, durante su intervención en los 'XII Premios Cepyme', el presidente de CEOE ha censurado que el Ministerio "prácticamente" culpe a los empresarios de los fallecimiento: "Nosotros no lo vamos a aceptar cuando estamos siempre ahí cerca de nuestra gente y queremos y cuidamos a nuestra gente", ha añadido Garamendi, que ha asegurado que las empresas son las "primeras" que quieren trabajar y defender a los trabajadores.

