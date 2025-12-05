Ahora

CONTRABANDO DE TABACO

Heridos cuatro guardias civiles tras ser embestidos por un coche en Los Barrios (Cádiz)

El contexto Los agentes divisaron a dos vehículos alijando tabaco cerca del río Palomares. Al verse descubiertos, uno de ellos se dio a la fuga y chocó con un coche patrulla hiriendo a los militares.

Cuatro guardias civiles han resultado heridos durante la madrugada de este viernes tras ser embestidos por un vehículo que estaba alijando tabaco en la localidad gaditana de Los Barrios. Tras una persecución, el conductor del coche ha sido detenido.

Según ha informado fuentes policiales a la 'Agencia EFE' los hechos se produjeron cuando una unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Algeciras divisó a dos vehículos que se encontraban cargando tabaco en la orilla del río Palomares. Cuando los agentes llegaron hasta el lugar, uno de los vehículos trató de darse a la fuga intentando atropellar a uno de los agentes.

Finalmente, durante su huida embistió a uno de los coches de la Benemérita, hiriendo a un total de cuatro agentes.

Con todo, en una posterior persecución el conductor del vehículo fue detenido.

