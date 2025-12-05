Heridos cuatro guardias civiles tras ser embestidos por un coche en Los Barrios (Cádiz)

El contexto Los agentes divisaron a dos vehículos alijando tabaco cerca del río Palomares. Al verse descubiertos, uno de ellos se dio a la fuga y chocó con un coche patrulla hiriendo a los militares.

Cuatro guardias civiles resultaron heridos en la madrugada del viernes tras ser embestidos por un vehículo que estaba alijando tabaco en Los Barrios, Cádiz. Según fuentes policiales, una unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Algeciras detectó dos vehículos cargando tabaco en la orilla del río Palomares. Al llegar los agentes, uno de los vehículos intentó huir, tratando de atropellar a un agente y embistiendo un coche de la Benemérita, lo que causó las lesiones a los cuatro guardias. Finalmente, el conductor fue detenido tras una persecución.

Cuatro guardias civiles han resultado heridos durante la madrugada de este viernes tras ser embestidos por un vehículo que estaba alijando tabaco en la localidad gaditana de Los Barrios. Tras una persecución, el conductor del coche ha sido detenido.

Según ha informado fuentes policiales a la 'Agencia EFE' los hechos se produjeron cuando una unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Algeciras divisó a dos vehículos que se encontraban cargando tabaco en la orilla del río Palomares. Cuando los agentes llegaron hasta el lugar, uno de los vehículos trató de darse a la fuga intentando atropellar a uno de los agentes.

Finalmente, durante su huida embistió a uno de los coches de la Benemérita, hiriendo a un total de cuatro agentes.

Con todo, en una posterior persecución el conductor del vehículo fue detenido.

