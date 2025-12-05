El show de Trump eclipsa el sorteo del Mundial en una gala en la que los negocios priman sobre el deporte

El contexto La Copa del Mundo de Fútbol se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, pero Trump ha sido el único protagonista de la velada para el sorteo en Washington.

Donald Trump se prepara para firmar nuevas órdenes ejecutivas tras recibir una exhibición de apoyo del presidente de la FIFA durante el sorteo del Mundial de Fútbol, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Aunque Trump ha sido el centro de atención, ha afirmado tener buenas relaciones con los líderes de los países coorganizadores, a pesar de las tensiones existentes. El sorteo se ha convertido en un espectáculo personal para Trump, culminando con la entrega del Premio FIFA de la Paz, presentado por Gianni Infantino, quien ha elogiado sus supuestos logros en la promoción de la paz.

Dentro de unos minutos está previsto que Trump firme nuevas órdenes ejecutivas, y seguro que lo hará feliz después de la exhibición de pleitesía que le ha montado el presidente de la FIFA a cuenta del sorteo de la Copa del Mundo de Fútbol. Esta se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, pero Trump ha sido el único protagonista de la velada.

El foco de todas las miradas y la gran estrella de la noche para su gozo y disfrute. Todo estaba planeado para que Donald Trump eclipsara el sorteo del Mundial, ese que organiza EEUU junto a México y Canadá, aunque apenas hayamos visto a sus líderes. El presidente estadounidense, a pesar de esto, ha alardeado de su buena relación con ellos. "Nos llevamos muy bien", ha asegurado.

Trump ha anunciado que se reunirán tras el sorteo para hablar de lo único que le importa, el comercio. Pero las relaciones entre los tres son incluso más tensas que el selfi que se han hecho este viernes, según se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, y en el que a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le cuesta acercarse a Trump.

Unos minutos antes le dejaba un mensaje sobre su gente: "Tenemos un pueblo extraordinario, trabajador". Tampoco Canadá pasa por su mejor momento con Estados Unidos. Trump pretende convertir al país vecino en un Estado más

El sorteo ha sido el show de Trump y, como tal, el momento más esperado de la noche ha sido cuando ha recibido el Premio FIFA de la Paz. Todas las quinielas apuntaban a él y el veredicto no se hizo esperar.

Con un vídeo promocional han explicado los motivos y han repasado esas supuestas ocho guerras acabadas que Trump se atribuye: "Es uno de los mayores honores de mi vida". Un premio que parece hecho por y para él y que le ha entregado su gran amigo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"Y sin duda merece el primer Premio FIFA de la Paz por su acción, por lo que ha logrado, pero lo ha logrado de forma increíble, y siempre puede contar, señor presidente, con mi apoyo", ha declarado Infantino. Ambos se han deshecho en halagos para dejar claro que este viernes los negocios primaban sobre el deporte.

