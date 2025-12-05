Ahora

Era Trump 2.0

El show de Trump eclipsa el sorteo del Mundial en una gala en la que los negocios priman sobre el deporte

El contexto La Copa del Mundo de Fútbol se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, pero Trump ha sido el único protagonista de la velada para el sorteo en Washington.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se toma una selfie con el presidente Donald Trump, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, durante el sorteo de la Copa Mundial de fútbol de 2026 en el Kennedy Center en Washington, este viernes.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Dentro de unos minutos está previsto que Trump firme nuevas órdenes ejecutivas, y seguro que lo hará feliz después de la exhibición de pleitesía que le ha montado el presidente de la FIFA a cuenta del sorteo de la Copa del Mundo de Fútbol. Esta se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, pero Trump ha sido el único protagonista de la velada.

El foco de todas las miradas y la gran estrella de la noche para su gozo y disfrute. Todo estaba planeado para que Donald Trump eclipsara el sorteo del Mundial, ese que organiza EEUU junto a México y Canadá, aunque apenas hayamos visto a sus líderes. El presidente estadounidense, a pesar de esto, ha alardeado de su buena relación con ellos. "Nos llevamos muy bien", ha asegurado.

Trump ha anunciado que se reunirán tras el sorteo para hablar de lo único que le importa, el comercio. Pero las relaciones entre los tres son incluso más tensas que el selfi que se han hecho este viernes, según se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, y en el que a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le cuesta acercarse a Trump.

Unos minutos antes le dejaba un mensaje sobre su gente: "Tenemos un pueblo extraordinario, trabajador". Tampoco Canadá pasa por su mejor momento con Estados Unidos. Trump pretende convertir al país vecino en un Estado más

El sorteo ha sido el show de Trump y, como tal, el momento más esperado de la noche ha sido cuando ha recibido el Premio FIFA de la Paz. Todas las quinielas apuntaban a él y el veredicto no se hizo esperar.

Con un vídeo promocional han explicado los motivos y han repasado esas supuestas ocho guerras acabadas que Trump se atribuye: "Es uno de los mayores honores de mi vida". Un premio que parece hecho por y para él y que le ha entregado su gran amigo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"Y sin duda merece el primer Premio FIFA de la Paz por su acción, por lo que ha logrado, pero lo ha logrado de forma increíble, y siempre puede contar, señor presidente, con mi apoyo", ha declarado Infantino. Ambos se han deshecho en halagos para dejar claro que este viernes los negocios primaban sobre el deporte.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Los mensajes de Pradas prueban que Mazón tenía información de la DANA pero el borrado del móvil de Cuenca impide saber si el president ordenó no confinar
  2. Ayuso por fin se pronuncia sobre el escándalo del hospital de Torrejón mientras su Gobierno descarta sospechas de malas prácticas en el centro
  3. Vox aprieta al PP de Guardiola en Extremadura con dardos cruzados entre Feijóo y Abascal
  4. Trump compra el discurso de la ultraderecha y alerta del "borrado" de la civilización europea debido a sus políticas migratorias
  5. Netflix toma el control y deja a Hollywood en shock: así cambia la industria tras la compra de Warner
  6. Un audio tras el crimen y una familia que advirtió a las autoridades sobre el maltrato a Lucas, el niño asesinado en Garrucha (Almería)