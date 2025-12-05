El Sindicato de Enfermería (SATSE) denunció en abril que la dirección del hospital de Torrejón modificó el triaje en Urgencias para calificar como leves a pacientes graves

Los detalles En un escrito enviado a la directora de Enfermería, la sección sindical quiso "dejar constancia de las prácticas inapropiadas" que se estaban llevando a cabo, "como las directrices dadas a los profesionales para realizar modificaciones".

El Sindicato de Enfermería (SATSE) de Madrid denunció en abril prácticas inadecuadas en el hospital de Torrejón de Ardoz, donde se realizaba el retriaje de pacientes graves a menos graves por razones estadísticas. Según un escrito al que accedió laSexta, se instaba a los profesionales a modificar triajes sin criterios clínicos, reasignando pacientes de mayor gravedad a categorías de menor urgencia sin justificación médica. SATSE destacaba que las directrices cambiantes y comunicadas verbalmente generaban desorganización y comprometían la calidad y seguridad de la atención, al no seguir criterios clínicos válidos, sino necesidades organizativas mal planteadas.

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, la sección sindical quiso "dejar constancia" ante la directora de Enfermería "de las prácticas inapropiadas" que se estaban "llevando a cabo en el Servicio de Urgencias", como eran "las directrices e indicaciones dadas a los profesionales de enfermería para realizar modificaciones en el triaje que no responden a criterios clínicos".

Así, ponían como ejemplo que se estaba llevando a cabo la "reasignación de pacientes amarillos a triaje verde de menor gravedad, sin justificación médica, basándose en razones estadísticas y organizativas inaceptables". "La creciente desorganización se debe, entre otros, a que las directrices en triaje son cambiantes. Estas instrucciones, en lugar de ser protocolizadas o comunicadas oficialmente, se transmiten de manera verbal entre los trabajadores. Esta falta de claridad y estabilidad dificulta que el personal ejecute su labor con la coherencia necesaria", subrayaban.

En este sentido, SATSE alertaba de que las "directrices cambiantes, según los tiempos de espera", generaban situaciones que impedían "realizar valoraciones objetivas". "Por ejemplo, se insta a asignar pacientes al nivel 0 con justificación clínica de mayor gravedad, se prohíbe la asignación del color azul en el triaje, y pacientes que deberían estar en boxes según el criterio Manchester son clasificados en colores inapropiados, en base a criterios ajenos del sistema Manchester", apuntaban, a lo que añadían que estas decisiones no solo generaban "caos operativo", sino que comprometían "los estándares mínimos de calidad y seguridad, puesto que no responden a criterios clínicos válidos, sino a necesidades organizativas mal planteadas".

De esta forma, desde el Sindicato de Enfermería quisieron "manifestar con total claridad que este tipo de modificaciones basadas en criterios no clínicos suponen un riesgo inaceptable tanto para los profesionales como para los pacientes". "La sobrecarga asistencial, el desequilibrio entre colores de triaje o cualquier otro motivo no clínico no pueden justificar decisiones que comprometan la atención. Estas prácticas no solo son inseguras y poco éticas, sino que también deterioran gravemente la calidad asistencial", destacaron.

"En caso de que exista un desequilibrio entre el número de pacientes clasificados como amarillos y los de nivel verde, consideramos más adecuado que los médicos asignados a pacientes verdes asuman parte de la carga de los amarillos, respetando siempre la lógica clínica, sin exponer innecesariamente a los profesionales ni a los pacientes a este tipo de prácticas, puesto que alterar el triaje arbitrariamente pone en riesgo la atención de todos", advirtieron.

Por otra parte, defendieron que "ningún responsable debe permitir que sus profesionales se vean expuestos a este tipo de situaciones". "Desde SATSE, exigimos que se respeten los principios fundamentales de la práctica enfermera, basándose en códigos deontológicos y en criterios clínicos sólidos. Además, instamos a que, si estas prácticas realmente no suponen riesgo, se formalicen por escrito y se documenten adecuadamente. No se debe seguir normalizando prácticas y decisiones que claramente son inaceptables", insistieron.

Mediante estas acciones, apuntaron, se confirmaba "la realidad" que llevaban "tiempo denunciando", y es que "pacientes verdes" estaban siendo "atendidos antes que pacientes amarillos". Ante esta situación, solicitaban que se tuviera "por presentado" el escrito y se reclamaba al hospital que adoptase "las medidas necesarias para asegurar una práctica enfermera" que cumpliera "con todos los estándares de calidad y seguridad", y que se utilizase "el método 'triaje Manchester' en función de la clínica del paciente, y no en función de los tiempos de espera".

