Netflix toma el control y deja a Hollywood en shock: así cambia la industria tras la compra de Warner

Netflix ha adquirido Warner Bros. por 82.700 millones de dólares, en una operación histórica que incluye más de 12.500 películas y 2.400 series, además de los estudios de cine de Warner. Sin embargo, las cadenas de televisión como CNN y TNT quedan fuera del acuerdo. Esta compra, que se concretó tras una intensa puja, ha generado preocupación en Hollywood, con directores como Christopher Nolan advirtiendo sobre un posible colapso de la industria y la amenaza a la diversidad creativa. HBO Max será absorbida por Netflix, desapareciendo como marca, y su catálogo se integrará en la plataforma en un proceso que durará hasta 2026 o 2027.

Son personajes que nos han acompañado desde la infancia. Figuras que atraviesan generaciones y que forman parte de la memoria cultural de medio mundo. Todos ellos nacieron bajo el paraguas de Warner Bros. Y, desde hoy, todos pasan a manos de Netflix. Harry Potter y Jon Snow. Harry el Sucio, Batman, Bugs Bunny. Un catálogo que define la historia del audiovisual moderno. Netflix ha comprado Warner Bros. Y con ella, HBO Max.

Es la mayor operación jamás registrada en la industria: 82.700 millones de dólares por más de 12.500 películas y 2.400 series, además de los estudios de cine que sostienen la maquinaria creativa de Warner. Lo único que queda fuera son sus cadenas de televisión —CNN, TNT y otros canales de cable aún muy influyentes en Estados Unidos—. En un mercado global donde la atención es el recurso más disputado, Netflix quiere dominarlo por completo. Su CEO lo ha resumido sin matices: "Warner Bros tiene hoy el mejor contenido del mundo. Punto".

La compra llega tras una puja de varias semanas. Netflix se impuso con una oferta cercana a los 28 dólares por acción, muy por encima de los casi 24 dólares que Paramount Skydance puso sobre la mesa por todo el grupo, incluidos los activos de televisión por cable que previsiblemente se escindirán.

El impacto ha sido inmediato. El sindicato de directores habla ya de "un potencial colapso de Hollywood y de las salas de cine". Su presidente, Christopher Nolan —director de Origen, Interstellar o El caballero oscuro—, ha solicitado una reunión urgente con Netflix. Directores y productores se organizan contra la concentración sin precedentes que implica la compra. Han enviado una carta al Congreso de Estados Unidos alertando del riesgo para la competencia y para la diversidad creativa.

El golpe también remueve el tablero del streaming. La pregunta es inevitable: ¿qué hará Netflix con HBO?.

La plataforma queda completamente absorbida. Su catálogo se integrará en Netflix y sus planes de suscripción cambiarán. HBO Max desaparecerá como marca. El proceso será largo: entre doce y dieciocho meses. No se completará antes de finales de 2026 o, quizá, 2027.

El mercado también ha reaccionado. Las acciones de Netflix cayeron casi un 3% en la preapertura, mientras que las de Paramount retrocedieron un 2,2%. Comcast, el tercer pretendiente, apenas registró movimientos. Según el acuerdo, cada accionista de Warner Bros. Discovery recibirá 23,25 dólares en efectivo y alrededor de 4,50 dólares en acciones de Netflix por título, lo que valora a Warner en 27,75 dólares por acción: unos 72.000 millones en capital y 82.700 millones incluyendo deuda.

