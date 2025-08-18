Un bombero, sobre el estrés mental en la lucha contra los incendios: "Tienes que esperar una ventana de actuación que a veces no llega"

"Cuando esto acabe, tocará hablar del estrés postraumático y del delicado estado psicológico en el que van a quedar muchos compañeros o la población que ha perdido negocios o su casa", comenta el bombero Adrián Pastor en este vídeo.

Marina Valdés entrevista a Adrián Pastor, un bombero y divulgador que, mientras estaba combatiendo junto a sus compañeros uno de los muchos incendios activos en este momento en España, vio cómo en la localidad cercana se estaban lanzando fuegos artificiales.

Además de denunciar estas actitudes irresponsables, el bombero explica en el vídeo sobre estas líneas cómo les está afectando esta encarnizada batalla contra las llamas que están manteniendo en las últimas semanas.

Más allá del desgaste físico o el cansancio que "siempre está ahí", Adrián pone el foco en el agotamiento a nivel mental, donde a las dolorosas pérdidas de compañeros, se une el hecho de que "por mucho que haces, no puedes parar el fuego". "Tienes que esperar una ventana de actuación que a veces no llega", añade.

"Estás viendo cómo los ciudadanos se indignan porque creen que faltan medios, que están abandonados, y tú estás ahí y dices: 'No puedo llegar a todo el mundo'", lamenta el bombero, que recuerda que "estamos viviendo la peor etapa de incendios desde el año 94".

Adrián afirma que, una vez los incendios forestales se vayan, "tocará hablar del estrés postraumático y del delicado estado psicológico en el que van a quedar muchos compañeros o la población que ha perdido negocios o su casa".