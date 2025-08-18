Ahora

Cuarta víctima mortal

Muere un bombero y otro resulta herido al volcar una autobomba en Espinoso de Compludo, León

El contexto El bombero fallecido conducía la autobomba cuando cayó por un terraplén. Es la cuarta víctima mortal de esta oleada de incendios, tras los dos voluntarios fallecidos también en León y la muerte de un hombre en Tres Cantos, Madrid.

Captura de video facilitado por la UME esta semana que muestra las llamas en el incendio declarado en YeresCaptura de video facilitado por la UME esta semana que muestra las llamas en el incendio declarado en YeresEFE/ UME
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un bombero ha muerto y otro miembro del operativo antiincendios ha resultado herido al volcar una autobomba en Espinoso de Compludo, en el marco de las labores de extinción del fuegodeclarado hace nueve días en Llamas de Cabrera, en León.

El accidente ocurría este domingo por la noche, cuando la autobomba cayó por un terraplén. El fallecido era quien conducía y tanto él como su compañero, un peón que ha resultado herido leve, eran miembros del operativo contra incendios. El herido ha sido trasladado al Hospital de El Bierzo.

El 112 de Castilla y León ha explicado que a las 21:53 horas recibió una llamada alertando de un accidente a la entrada de la localidad leonesa, avisando de que una autobomba se había salido de la carretera y caído por un barranco, y pidiendo ayuda para sus ocupantes, dos varones, uno de los cuales había quedado atrapado bajo el camión.

El personal médico desplazado al lugar confirmó el fallecimiento del hombre de 57 años que había quedado atrapado. El segundo ocupante, un joven de 30 años, fue trasladado por otros medios al Hospital del Bierzo.

Condolencias de las autoridades

La Junta de Castilla y León ha expresado su pesar por el fallecimiento del efectivo. Según ha detallado, el siniestro se produjo cuando el convoy en que se integraba este vehículo se estaba retirando del incendio para descansar por una pista forestal de fuerte pendiente en la zona de Espinoso de Compludo. Por alguna causa que se desconoce, señala el comunicadode la Junta, el vehículo se aproximó al talud y volcó, cayendo por una ladera de fuerte desarrollo.

El Ejecutivo autonómico ha trasladado sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del trabajador fallecido y ha reconocido "su compromiso y dedicación en la lucha contra los incendios forestales y la protección del patrimonio natural de Castilla y León". Asimismo, ha querido expresar "su apoyo y deseos de una buena evolución al herido", además de "agradecer profundamente el compromiso, la entrega y la vocación de servicio de todo el personal que forma parte del operativo" y los equipos de apoyo.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado "conmocionado" por este fallecimiento y ha trasladado su más sentido pésame y cariño a familiares, amigos y compañeros. Además, ha deseado una pronta recuperación al bombero herido. También el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha mostrado su más sentido pésame a la familia y entorno del bombero forestal fallecido.

También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su "tristeza y desolación" y enviado su cariño a "la familia, amigos y compañeros del conductor fallecido en la extinción del incendio forestal en Espinoso de Compludo", así como su "deseo de recuperación para la persona que ha resultado herida". "No olvidaremos vuestra labor y entrega", ha añadido en un mensaje en la red social X.

Cuatro fallecidos por el fuego

La oleada de incendios que asola España se ha cobrado así ya cuatro víctimas mortales. El bombero fallecido es la tercera persona que muere en los incendios declarados en la provincia de León y el primer miembro del operativo antincendios de la Junta de Castilla y León que fallece.

Hace unos días murieron dos voluntarios, Abel Ramos y Jaime Aparicio, que perdieron la vida al resultar quemados cuando intentaban ayudar a contener las llamas mientras trabajaban con maquinaria pesada entre Nogarejas y Quintana y Congosto. Por otra parte, el pasado martes falleció un hombre en la localidad madrileña Tres Cantos tras sufrir quemaduras en el 98% de su cuerpo.

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | Felipe VI irá al cuartel general de la UME para seguir la evolución de los incendios
  2. Trump compra el discurso de Putin y pone a Zelenski entre la espada y la pared antes de su visita a la Casa Blanca
  3. Israelíes bloquean autopistas con neumáticos ardiendo para exigir un acuerdo de rehenes en Gaza
  4. El calor pone en aviso a casi toda España: 30 provincias se encuentran en nivel naranja y Sevilla en rojo
  5. Evo Morales, en exclusiva para laSexta, predice la victoria del "voto nulo" en Bolivia y dice que él mismo se reconocería ganador
  6. Cuando cuidarse tiene un precio: el pan artesanal sube un 15% en los últimos dos años