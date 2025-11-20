Javier Chicote, sobre si Koldo, Cerdán o Ábalos podrían colaborar: "Están pensando a futuro e incluso en un cambio de Gobierno"

Javier Chicote analiza en este vídeo las posibilidades de que Koldo, Ábalos o Santos Cerdán decidan colaborar con la Justicia y asegura que "no les ha encajado demasiado bien" que el PP diga que no habrá indultos.

Después de salir ayer de la prisión de Soto del Real, Santos Cerdán se refugia en su casa de Milagro, en Navarra. Mientras tanto, desde el Gobierno, Félix Bolaños reconoce que el informe de la UCO incluye "indicios sólidos".

Además, se pide para Koldo García y José Luis Ábalos entre 19 y 30 años de cárcel solo por el caso de las mascarillas.

Ante todo esto, Cristina Pardo pregunta al periodista Javier Chicote tiene noticias sobre movimientos entre los miembros de la trama corrupta de cara a una posible colaboración con la Justicia.

Chicote señala en el vídeo sobre estas líneas que "están pensando a futuro e incluso en un cambio de Gobierno", si bien apunta que el hecho de que el PP haya dicho que no va a haber indultos "no les ha encajado demasiado bien".

El periodista afirma que tanto Koldo, como Cerdán y Ábalos "saben muchas cosas que no las han dicho todavía" y que, en el caso del exministro, "lo que puede hacer que la balanza se incline es lo que ocurra con su hijo".

