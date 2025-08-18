Un bombero, tras ver fuegos artificiales al lado de un incendio: "No es solo la falta de respeto, podría habernos atrapado entre las llamas"

Adrián Pastor, bombero y divulgador, presenciaba cómo en un localidad cercana al incendio que estaba combatiendo con sus compañeros, se lanzaban fuegos artificiales: "Nos sentimos impotentes. Las caras de incredulidad eran grandes".

Adrián Pastor es uno de los bomberos que, mientras combatían uno de los muchos incendios que asolan España en estos momentos, presenció cómo en una localidad cercana se estaban lanzando fuegos artificiales.

El también divulgador afirma en el vídeo sobre estas líneas que tanto él como sus compañeros se sintieron "impotentes" ante esta escena: "Las caras de incredulidad eran grandes", señala Adrían, que apunta que no solo era por la falta de respeto por su trabajo, sino por la posibilidad de provocar fuegos secundarios que "podrían provocar una situación de atrapamiento entre dos fuegos".

Adrián sostiene que no hicieron ningún tipo de reclamación a las autoridades porque "estábamos a lo que estábamos", si bien aprovecha la viralización del caso para reclamar más sensibilización en la prevención de incendios donde "suspendemos en este país".

"Todos los veranos se tiran fuegos artificiales y hacen labores que la gente no tiene bien dimensionado el riesgo que supone", comenta el bombero, que recuerda que "somos parte del problema, pero también de la solución": "Si podemos revertir la irresponsabilidad en responsabilidad y concienciación, la disminución del número de incendios será muy alta", señala.