Asciende a 90 el número de muertos en Vietnam por las lluvias torrenciales

Personas se abren paso entre las aguas de la inundación en Nha Trang, provincia de Khanh Hoa, Vietnam.

¿Qué ha pasado? Las autoridades vietnamitas aseguran que 12 personas continúan desaparecidas tras las inundaciones y deslizamientos de tierra.

Vietnam enfrenta devastadoras lluvias torrenciales desde el pasado fin de semana, con al menos 90 muertos y 12 desaparecidos, según autoridades. Las provincias de Dak Lak y Khanh Hoa son las más afectadas por inundaciones y deslizamientos, con cerca de medio centenar de fallecidos. Las autoridades han distribuido ayudas en zonas aisladas, donde los habitantes usan canoas y tablas para desplazarse. El primer ministro, Pham Minh Chinh, se reunió con gobiernos provinciales desde la Cumbre del G20 en Sudáfrica. Los daños ascienden a nueve billones de dong, y el gobierno ha destinado 1,1 billones para la recuperación. Aunque las lluvias han disminuido, aún persisten en el sur del país, dificultando las labores de búsqueda y rescate. La región enfrenta una intensa temporada de tormentas, con tifones recientes causando numerosas víctimas.

Las lluvias torrenciales siguen asolando Vietnam. Desde el pasado fin de semana, el país se ha visto sacudido por intensas lluvias que ya dejan al menos 90 muertos, frente a las 55 reportadas este sábado. Asimismo, 12 continúan desaparecidas, según informan las autoridades.

Inundaciones y deslizamientos de tierra causados por las intensas y prolongadas lluvias están afectando a provincias del centro y el sur del país, con Dak Lak y Khanh Hoa como las más castigadas, con cerca de medio centenar de personas fallecidas, según datos difundidos por el Ministerio de Agricultura y Medioambiente.

Tras días de aislamiento, las autoridades han logrado distribuir ayudas -alimentos, suministros y ropa, entre otros- en las zonas más afectadas y remotas de Dak Lak, que han estado durante días sin electricidad, señal telefónica, ni agua potable y cuyos habitantes continúan utilizando canoas, barcas y tablas de surf para desplazarse, informan medios oficiales.

Las imágenes publicadas por la prensa vietnamita muestran viviendas completamente anegadas, así como calles con agua acumulada a la altura de la cintura de los ciudadanos. Por su parte, el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, se reunió de forma telemática con Gobiernos de varias de las provincias afectadas desde Sudáfrica, donde asiste como invitado a la Cumbre de líderes del G20 que concluye este domingo en Johannesburgo.

Daños estimados en millones

Los daños causados por el temporal se estiman en alrededor de nueve billones de dong (unos 297 millones de euros), de acuerdo con evaluaciones oficiales. El Ejecutivo vietnamita distribuirá 1,1 billones de dong (unos 36,3 millones de euros ó 41,8 millones de dólares) entre Khanh Hoa, Dak Lak, Lam Dong y Gia Lai para la recuperación tras el desastre natural.

Aunque las lluvias han disminuido desde el viernes, las precipitaciones persisten en varios puntos de la mitad sur de Vietnam, indica la plataforma Zoom.earth, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate. A lo largo de la semana, se han registrado acumulados superiores a los 1.500 milímetros de precipitación en distintas áreas del país, señaló el Departamento de Prevención y Control de Desastres.

El Sudeste Asiático atraviesa una temporada de tormentas tropicales y tifones especialmente dura. Este noviembre, el tifón Kalmaegi dejó seis víctimas mortales en el centro de Vietnam, tras golpear Filipinas, donde dejó 250 personas muertas y 111más desaparecidas. Asimismo, en octubre, inundaciones derivadas del tifón Matmo dejaron al menos una decena de muertos en el norte de Vietnam y el tifón Kajiki provocó la muerte de siete personas a finales de agosto.

