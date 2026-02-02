Bea de Vicente responde a Urdangarín tras defender su inocencia con Jordi Évole: "Bastante que su esposa salió por la puerta grande"

Bea de Vicente reacciona a la entrevista de Jordi Évole donde Urdangarin se declaraba "culpable de no haber dado la vuelta a las acusaciones" y le recuerda que otras mujeres, en la misma situación que doña Cristina, "han salido condenadas".

Iñaki Urdangarin se abrió con Jordi Évole en su entrevista para 'Lo de Évole', en la que dejó muchos titulares. Entre ellos, culpó al entorno de la Casa Real de sus problemas con la justicia y defendió su inocencia: "Me siento culpable de no haber dado la vuelta a las acusaciones", afirmaba el exduque de Palma, que sostiene que "mis errores no eran suficientes para ir a prisión".

"Es el extraño caso de un condenado al que le hubiera gustado ganar", ironiza Iñaki López, mientras que Beatriz de Vicente señala que "bastante que su querida esposa salió por la puerta grande, cuando otras mujeres en este país, con las mismas circunstancias, han salido condenadas".

La abogada recuerda a Urdangarin que "no había manera de darle la vuelta a la tortilla" y que "con este Código Penal", sus errores "sí" eran para ir a prisión.

"Se llevó una cantidad de dinero impresionante y se cometió un delito con dinero de la saca pública", sentencia la abogada, que añade que el caso pasó por instancias superiores, lo ratificó el Tribunal Supremo y Urdangarin "tuvo a algunos de los mejores abogados de España defendiéndole".

