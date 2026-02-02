Desclasificada una entrevista de Steve Bannon a Epstein: admite ser un "depredador sexual" y bromea con no ser "demasiado consciente" de sí mismo

El contexto Esta grabación, de unas 15 horas y cuya fecha se desconoce, pertenece a los tres millones de documentos que este viernes desclasificó en Departamento de Justicia de EEUU.

Entre los tres millones de documentos del caso Jeffrey Epstein desclasificados, se encuentra una entrevista de casi 15 horas entre Steve Bannon y Epstein. Aunque la fecha es desconocida, en la grabación, Epstein admite ser un depredador sexual, bromeando incluso cuando Bannon le pregunta si se considera el diablo. Durante la conversación, Epstein se muestra cómodo, negando ser un delincuente de alto nivel, aunque asiente cuando se le recuerda su condición de delincuente. También habla sobre sus meses en prisión en 2008, describiendo su estancia en aislamiento extremo. A pesar de la seriedad de los temas, Epstein mantiene un tono jocoso.

Entre los tres millones de documentos del caso Jeffrey Epstein desclasificados este viernes se ha encontrado una entrevista del que fue mano derecha del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, durante su primera legislatura al pederasta. Se trata de una grabación de casi 15 horas en la que Steve Bannon charla con Epstein. Si bien su fecha se desconoce, en ella se escucha al multimillonario admitir ser un depredador sexual, incluso llega a bromear cuando Bannon le pregunta si se considera el mismísmo diablo.

"¿Es usted un depredador sexual de nivel 3?", le pregunta Bannon al pederasta, que no duda en responder: "Nivel 1". Incluso haciendo esta confesión, a Epstein se le ve cómodo, pero también cuando se le recuerda que su "nivel 1 es el más alto y el peor". Él, en cambio, lo niega subrayando ser "el más bajo". Entonces, se le insiste en que pese a ello, sigue siendo "un delincuente", a lo cual asiente.

Pero hay más. Frente al exasesor y amigo de Trump, el pedófilo se atreve a bromear incluso cuando le pregunta si es el mismísimo diablo: "No, pero tengo un buen espejo", aseguró Epstein cuando Bannon le cuestionó si se consideraba el diablo. Este último no duda en subrayarle que era una pregunta seria. Sin perder la sonrisa en el rostro, Epstein pide perdón.

Todo en una conversación de unas 15 horas en las que se encuentran preguntas como si había cambiado de gafas, cuestiones inversoras y económicas, pero también sobre cómo fueron sus meses en prisión en 2008. Fue por aquel entonces cuando se le condenó por prostitución de menores.

"En la cárcel estaba en un lugar llamado zona de aislamiento extremo que es para la gente más ruda, dura y malvada. Me habían puesto allí, dijeron, para mi propia protección. Así que estaba en una celda de ocho por diez con una pequeña ranura en la puerta donde me servían la comida en una bandeja", relata Epstein.

Un lugar en el que terminó por la crueldad de sus hechos y ante lo que Bannon le pregunta si "nunca" se le "ocurrió pensar" cómo llegó a esa situación. De nuevo, sin perder la sonrisa, lo negó, puesto que a sus ojos "eso probablemente significaría que sería demasiado consciente de mí mismo". Pese a todo, el pederasta prefería tomárselo a broma.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.