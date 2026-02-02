Ahora

Crisis de la vivienda

El precio de la vivienda alcanza cifras alarmantes con su mayor subida en 20 años: se dispara más de un 20% en solo 12 meses

Los detalles Por comunidades, lideran el ranking de subidas tres del PP: Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana. Entre las tres que menos han subido se encuentran La Rioja, Navarra y Extremadura.

La vivienda se dispara
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La vivienda se ha convertido en el principal problema de España, alcanzando cifras que son realmente alarmantes. El precio de la vivienda de segunda mano en venta ha vuelto a alcanzar máximos en enero con un aumento del 0,6% en su variación mensual y un 20,4% en su variación interanual, situando el precio medio de las viviendas ofertadas en el país durante el pasado mes en 2.897 euros por metro cuadrado.

En 2025, el precio de la vivienda se ha disparado más de un 20%, es decir, lo que antes costaba 100 euros ahora cuesta 120. Un aumento que se ha producido en tan solo en doce meses.

Subida por encima de la burbuja inmobiliariaSubida por encima de la burbuja inmobiliarialaSexta

Los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa sitúan el valor medio de la vivienda (tomando como referencia una vivienda de 80 metros cuadrados) en los 231.744 euros a lo largo del mes pasado, debido al incremento del valor interanual de este periodo del año, el más alto detectado en los últimos 20 años.

La directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha explicado que esta nueva subida superior al 20% por segundo mes consecutivo supone "el mayor encarecimiento desde que Fotocasa elabora sus registros", y sitúa el precio medio a solo a un 1,9% de los máximos históricos de abril de 2007.

No obstante, Matos ha añadido que pese a la intensidad de las subidas, la situación no se trata de una burbuja inmobiliaria, sino del "mayor desequilibrio entre oferta y demanda jamás observado", pues la producción de obra nueva sigue siendo "insuficiente" para absorber la demanda de compra.

Las previsiones del portal apuntan a que el precio de la vivienda de segunda mano "marcará nuevo récord en los próximos meses", lo que "complicará todavía más la accesibilidad de los colectivos con rentas medias y bajas".

Por comunidades, lideran el ranking de subidas tres gobernadas por el Partido Popular: Región de Murcia, con un 27%; Andalucía y la Comunitat Valenciana. Todas por encima del 20%.

Las comunidades autónomas donde más sube la viviendaLas comunidades autónomas donde más sube la viviendalaSexta

Las que menos han subido son: La Rioja, Navarra y Extremadura. donde la vivienda se ha encarecido un 6,6%. El PSOE lleva siete años gobernando y el problema de la vivienda no solo sigue ahí, ha empeorado.

Las comunidades autónomas donde menos sube la viviendaLas comunidades autónomas donde menos sube la viviendalaSexta

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo embarra la comisión de la DANA mezclándola con ETA o Adamuz y culpa a todos menos a Mazón: "El Gobierno se inhibió"
  2. Sánchez se abre ahora a trocear el ómnibus para asegurar la subida de las pensiones, pero sin un decreto aislado
  3. Renfe, Ouigo e Iryo suprimen sus últimos trenes diarios entre Madrid-Barcelona para dar a Adif más horas de trabajo en las vías
  4. Identificados los dos agentes que asesinaron a Alex Pretti en Minneapolis
  5. Urdangarin, la cara y la cruz del exyerno real que se dejó llevar por la ambición : "Me contagié de deseos que nunca había tenido"
  6. El correo de Sarah Ferguson a Epstein en el que le pide matrimonio: "Estoy a tu servicio, cásate conmigo"