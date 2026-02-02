El precio de la vivienda alcanza cifras alarmantes con su mayor subida en 20 años: se dispara más de un 20% en solo 12 meses

Los detalles Por comunidades, lideran el ranking de subidas tres del PP: Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana. Entre las tres que menos han subido se encuentran La Rioja, Navarra y Extremadura.

La vivienda se ha convertido en un problema crítico en España, con precios alcanzando cifras alarmantes. En enero de 2025, el precio de la vivienda de segunda mano aumentó un 20,4% interanual, situando el precio medio en 2.897 euros por metro cuadrado. Según Fotocasa, el valor medio de una vivienda de 80 metros cuadrados es de 231.744 euros, el más alto en 20 años. María Matos, de Fotocasa, señala que este encarecimiento no se debe a una burbuja inmobiliaria, sino a un desequilibrio entre oferta y demanda. Las comunidades con mayores subidas son Murcia, Andalucía y la Comunitat Valenciana.

La vivienda se ha convertido en el principal problema de España, alcanzando cifras que son realmente alarmantes. El precio de la vivienda de segunda mano en venta ha vuelto a alcanzar máximos en enero con un aumento del 0,6% en su variación mensual y un 20,4% en su variación interanual, situando el precio medio de las viviendas ofertadas en el país durante el pasado mes en 2.897 euros por metro cuadrado.

En 2025, el precio de la vivienda se ha disparado más de un 20%, es decir, lo que antes costaba 100 euros ahora cuesta 120. Un aumento que se ha producido en tan solo en doce meses.

Subida por encima de la burbuja inmobiliaria

Los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa sitúan el valor medio de la vivienda (tomando como referencia una vivienda de 80 metros cuadrados) en los 231.744 euros a lo largo del mes pasado, debido al incremento del valor interanual de este periodo del año, el más alto detectado en los últimos 20 años.

La directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha explicado que esta nueva subida superior al 20% por segundo mes consecutivo supone "el mayor encarecimiento desde que Fotocasa elabora sus registros", y sitúa el precio medio a solo a un 1,9% de los máximos históricos de abril de 2007.

No obstante, Matos ha añadido que pese a la intensidad de las subidas, la situación no se trata de una burbuja inmobiliaria, sino del "mayor desequilibrio entre oferta y demanda jamás observado", pues la producción de obra nueva sigue siendo "insuficiente" para absorber la demanda de compra.

Las previsiones del portal apuntan a que el precio de la vivienda de segunda mano "marcará nuevo récord en los próximos meses", lo que "complicará todavía más la accesibilidad de los colectivos con rentas medias y bajas".

Por comunidades, lideran el ranking de subidas tres gobernadas por el Partido Popular: Región de Murcia, con un 27%; Andalucía y la Comunitat Valenciana. Todas por encima del 20%.

Las comunidades autónomas donde más sube la vivienda

Las que menos han subido son: La Rioja, Navarra y Extremadura. donde la vivienda se ha encarecido un 6,6%. El PSOE lleva siete años gobernando y el problema de la vivienda no solo sigue ahí, ha empeorado.

Las comunidades autónomas donde menos sube la vivienda

