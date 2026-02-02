Trump asegura que nunca fue "a la infestada isla de Epstein" pero dice que "casi todos los demócratas corruptos sí lo hicieron"

Los detalles El presidente de EEUU ha insistido en que no era amigo del pedófilo, a quien ha acusado de "conspirar" junto al periodista Michael Wolff para para perjudicarle a él y a su presidencia.

El presidente de Estados Unidos ha utilizado su red Truth Social para negar su amistad con Jeffrey Epstein, afirmando que el pedófilo y el periodista Michael Wolff conspiraron para perjudicarle. Trump ha señalado que "nunca fui a la infestada isla de Epstein" y ha acusado a demócratas corruptos de hacerlo. Además, ha amenazado con demandar a Trevor Noah, presentador de los Grammy, por comentarios que lo vinculan con Epstein. Durante los premios, Noah sugirió que Trump buscaba una nueva isla para reunirse con Bill Clinton, comentario que el presidente calificó de ofensivo. Los Grammy fueron escenario de protestas contra Trump por parte de artistas como Bad Bunny y Billie Eilish.

El presidente de Estados Unidos, se ha lanzado a su red Truth Social para negar, de nuevo, su amistad con el pedófiloJeffrey Epstein, alguien que, ha dicho, solo buscaba "conspirar" junto al periodista Michael Wolff para perjudicarle a él y su presidencia.

"No solo no era amigo de Jeffrey Epstein, sino que, basándome en información que acaba de ser publicada por el Departamento de Justicia, Epstein y un 'autor' mentiroso y despreciable llamado Michael Wolff conspiraron para perjudicarme a mí y/o a mi presidencia", ha expresado el mandatario estadounidense, tras lo que ha advertido de que va a "demandar a algunos de la izquierda radical" por decir cosas que, asegura, no son ciertas.

"Además, a diferencia de tanta gente a la que le gusta hablar de tonterías, yo nunca fui a la infestada isla de Epstein", ha asegurado Trump, a lo que ha añadido que "casi todos estos demócratas corruptos y sus donantes sí lo hicieron".

Amenaza con demandar al presentador de los Grammy

Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca ha amenazado este lunes con demandar a Trevor Noah, el presentador de la gala de los premios Grammy que tuvo lugar el domingo en la ciudad de Los Ángeles, por una serie de comentarios en los que vinculaba al magnate neoyorquino con el delincuente sexual.

Durante la gala de los premios, el presentador declaró, en referencia a Trump, que "desde que no está Epstein, necesita una nueva isla para quedar con Bill Clinton", en alusión a Groenlandia. Sin embargo, parece que al presidente de EEUU no le gustan nada estos premios, a los que se ha referido como "lo peor".

"Son prácticamente imposibles de ver. La 'CBS' tiene suerte de que esta basura ya no ensucie su cadena. El presentador, Trevor Noah, quien quiera que sea, es casi tan malo como Jimmy Kimmel en los Premios de la Academia de Bajos Índices de Audiencia", ha manifestado Trump en redes.

Así, el presidente estadounidense ha señalado que Noah "se equivoca" al decir "de forma incorrecta" que él y el expresidente Bill Clinton "pasaron tiempo en la isla de Epstein". "¡Incorrecto! No puedo hablar por Bill, pero yo nunca he estado allí ni cerca de esa isla, y hasta que se han pronunciado estas declaraciones falsas y difamatorias, nunca había sido acusado de haber ido allí, ni siquiera por los medios de comunicación que dan noticias falsas", ha subrayado.

"Noah, un perdedor total, mejor que se entere de cómo son los hechos, y mejor que lo haga pronto. Parece que voy a tener que enviar a mis abogados para demandar a este pobre, patético y falto de talento, y le voy a demandar por mucho dinero. Prepárate, Noah, porque voy a divertirme contigo", ha advertido.

Esta amenaza se ha producido pocos días después de que el Departamento de Justicia publicara más de tres millones de páginas adicionales de los documentos relacionados con Epstein en el marco de la Ley de Transparencia aprobada 'ad hoc' en noviembre.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.