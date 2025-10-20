"Podría ser condenado a la extinción": Bea de Vicente, sobre el colegio de Sandra, la joven acosada que se ha suicidado

El colegio de Sandra, la joven de 14 años que sufría acoso escolar y se ha suicidado en Sevilla, está siendo investigado por la Fiscalía de Menores por no haber aplicado los protocolos. En este vídeo, Bea de Vicente explica a qué se enfrentaría.

Tras el suicidio de Sandra, una joven de Sevilla que sufría acoso escolar, la Fiscalía de Menores ha abierto dos investigaciones: una a las jóvenes que, presuntamente, acosaban a Sandra y otra al colegio por no activar los protocolos antiacoso.

Tanto en un caso como el otro, se enfrentan a "consecuencias muy severas", según Bea de Vicente, que en el vídeo sobre estas líneas explica que si se demuestra el vínculo entre el presunto acoso de las jóvenes y el suicidio de Sandra, "podrían incluso imputarles un delito de homicidio por inducción".

Respecto al colegio, se podría encontrar no solo con la sanción administrativa, sino con una condena. En este sentido, la abogada apunta que, desde la ley del solo sí es sí de 2022 se permite la "condena a entidades jurídicas en casos de acoso".

De ser así, señala que las condenas van desde el cese de actividad al cierre del establecimiento. "No es ya que la Junta de Andalucía les retire el concierto, es que pueden llegar a ser condenadas a la extinción", afirma.

