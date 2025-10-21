Ahora

La Fiscalía pide retirar sus fotos de las redes

Iñaki López, sobre las presuntas acosadoras de Sandra: "Espero que haya reeducación para que aprendan lo que han hecho"

Iñaki López defiende en este vídeo que medidas de internamiento contra las presuntas acosadoras de Sandra, la joven que se ha suicidado en Sevilla, "no aportarían nada" y defiende un tratamiento orientado a la reinserción.

La Fiscalía ha pedido la retirada de las redes sociales las fotografías de las presuntas acosadoras de Sandra, la joven de 14 años que se ha suicidado después de sufrir acoso escolar, tras ser fruto de presuntas amenazas.

En el caso de las presuntas agresoras, Iñaki López defiende en el vídeo sobre estas líneas que "más que una pena de cárcel, lo que espero es que el tratamiento vaya por una reeducación para que aprendan lo que han hecho para que se reincorporen y se reinserten".

En este sentido, Bea de Vicente explica que en el caso de los menores, no hay penas de cárcel, pero sí "medidas de internamiento", si bien Iñaki considera que "no aportaría nada una pena de ese tipo".

La abogada coincide, pues opina que las tres presuntas acosadoras "si eso es cierto, estarán que les va a dar algo".

