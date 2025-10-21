Detenido en Sevilla por tirar a su mujer de un coche en marcha en presencia de sus tres hijos

Los detalles La mujer víctima de esta agresión tuvo que ser trasladada a un centro de salud para recibir atención médica por. Por su parte, los tres hijos menores de edad estaban en buen estado.

La Policía Nacional detuvo en Sevilla a un hombre acusado de lanzar a su esposa de un coche en marcha, en presencia de sus tres hijos menores. El incidente ocurrió el 20 de septiembre en la Ronda Supernorte. Testigos afirman que el agresor empujó a la mujer del vehículo en movimiento, tras lo cual varias personas acudieron en su ayuda. El hombre continuó conduciendo con los menores y amenazó a la víctima por teléfono. La Policía activó un operativo para localizarlo y arrestarlo. La mujer fue atendida médicamente, mientras que los menores se encontraban en buen estado.

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un hombre por tirar a su mujer de un coche en marcha. Los hechos sucedieron el pasado 20 de septiembre en la Ronda Supernorte de la capital andaluza, donde el detenido lanzó a su esposa del vehículo delante de sus tres hijos, todos ellos menores de edad.

"Según los primeros testimonios, la mujer fue empujada fuera del coche en movimiento por el agresor, mientras sus tres hijos menores permanecían en el interior", detalla la Policía Nacional. "Varias personas que se encontraban en las inmediaciones acudieron de inmediato a auxiliarla hasta la llegada del indicativo policial que fue comisionado hasta la Ronda Supernorte de Sevilla", añaden fuentes del Cuerpo.

Tras la agresión, el individuo continuó la marcha con los tres menores a bordo y llamó en varias ocasiones a la víctima para amenazar con acabar con la vida de los tres menores y con la suya propia.

Ante la gravedad de la situación, la Policía Nacional estableció inmediatamente un dispositivo de búsqueda y localización del vehículo para arrestar al presunto autor.

La mujer víctima de esta agresión tuvo que ser trasladada a un centro de salud para recibir atención médica. Por su parte, los tres hijos menores de edad estaban en buen estado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.