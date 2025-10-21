Ahora

Violencia machista

Detenido en Sevilla por tirar a su mujer de un coche en marcha en presencia de sus tres hijos

Los detalles La mujer víctima de esta agresión tuvo que ser trasladada a un centro de salud para recibir atención médica por. Por su parte, los tres hijos menores de edad estaban en buen estado.

Imagen de archivo del uniforme de un Agente de la Policía Nacional.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un hombre por tirar a su mujer de un coche en marcha. Los hechos sucedieron el pasado 20 de septiembre en la Ronda Supernorte de la capital andaluza, donde el detenido lanzó a su esposa del vehículo delante de sus tres hijos, todos ellos menores de edad.

"Según los primeros testimonios, la mujer fue empujada fuera del coche en movimiento por el agresor, mientras sus tres hijos menores permanecían en el interior", detalla la Policía Nacional. "Varias personas que se encontraban en las inmediaciones acudieron de inmediato a auxiliarla hasta la llegada del indicativo policial que fue comisionado hasta la Ronda Supernorte de Sevilla", añaden fuentes del Cuerpo.

Tras la agresión, el individuo continuó la marcha con los tres menores a bordo y llamó en varias ocasiones a la víctima para amenazar con acabar con la vida de los tres menores y con la suya propia.

Ante la gravedad de la situación, la Policía Nacional estableció inmediatamente un dispositivo de búsqueda y localización del vehículo para arrestar al presunto autor.

La mujer víctima de esta agresión tuvo que ser trasladada a un centro de salud para recibir atención médica. Por su parte, los tres hijos menores de edad estaban en buen estado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. ¿Cuánta sangre donan? ¿Qué ayudas reciben?: PP y Vox crean las "listas del odio" en la Generalitat para diferenciar a los migrantes en las estadísticas
  2. Aldama traslada al Supremo que entregó 20.000 euros en metálico a Ábalos para comprar un local en Valencia
  3. El Servicio Andaluz de Salud reconoce "incidencias técnicas" para acceder a los informes de los cribados de cáncer de mama
  4. El Govern de Mazón bloqueó durante un año 12 millones recaudados en un fondo solidario urgente para los afectados por la DANA
  5. Las autoridades francesas tasan en 88 millones de euros las joyas robadas en el Louvre
  6. La Fiscalía investiga la difusión en redes de las imágenes de las presuntas acosadoras de la menor que se suicidó en Sevilla