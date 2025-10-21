Ahora

Sarkozy entra en prisión

Iñaki López reacciona a la canción de despedida de Carla Bruni para Sarkozy: "El rock de la cárcel habría sido más acorde"

Carla Bruni colgaba en sus redes sociales una canción de despedida para su marido, Nicolas Sarkozy, tras entrar en prisión: "¿Qué harán los separados cuando sus días estén contados?". La reacción de Iñaki López, en este vídeo.

Carla Bruni también ha sido protagonista en la entrada en prisión de Nicolas Sarkozy, donde afronta una condena de 5 años por "asociación ilícita".

A la mujer del expresidente de la República Francesa se la ha podido ver juntando las manos en señal de agradecimiento a las muchas personas que respaldaban a Sarkozy cantando 'La Marsellesa' y con gritos de "Nicolas, Nicolas".

Además, la también cantante colgaba en sus redes sociales una canción de despedida al expresidente en la que una parte de la letra decía: "¿Qué harán los separados cuando sus días estén contados?".

Iñaki López reacciona con su habitual ironía y comenta en el vídeo sobre estas líneas que "hubiera sido mejor 'El rock de la cárcel', que hubiera sido más acorde, pero es otra buena opción".

