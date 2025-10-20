Bea de Vicente, sobre las adolescentes que habrían acosado a Sandra: "Podrían ser imputadas por un delito de homicidio"

Beatriz de Vicente explica en este vídeo que las presuntas acosadoras de Sandra, la joven de Sevilla que se ha suicidado por sufrir acoso escolar, podrían enfrentarse a "medidas de internamiento" si se demuestra nexo causal con el suicidio.

La Fiscalía de Menores ha abierto dos investigaciones a raíz del suicidio de Sandra, una joven de 14 años que sufría acoso escolar. Una está dirigida a las tres compañeras que, presuntamente, le acosaban y la otra contra el colegio por no activar los protocolos establecidos.

A propósito de esto, Bea de Vicente explica en el vídeo sobre estas líneas que "las consecuencias pueden ser muy severas" tanto en uno como en otro caso.

La abogada señala que, en el caso de las jóvenes, "si se establece nexo causal entre lo que estas tres adolescentes presuntamente hicieron y el suicidio, podrían ser incluso imputadas por un delito de homicidio por la inducción".

Medidas que, afirma, "pudieran llevar aparejadas incluso medidas de internamiento si tienen 14 años". Sobre el protocolo de la investigación, indica que se realiza "como si fuera un juicio de adultos, pero con las sensibilidades de que son menores".

