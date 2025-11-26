Ahora

Bea de Vicente se confiesa primera víctima de las balizas V16: "Me salió la broma por 30 euros"

En enero de 2026, todos los vehículos deberán utilizar las balizas V16 como método de preseñalización. Estas deben estar homologadas por la DGT, pero, a pesar de ello, en muchos portales de venta se comercializan balizas no válidas.

El próximo enero será obligatorio que todos los vehículos lleven una baliza V16. Estos dispositivos de preseñalización de peligro sustituirán a los triángulos de emergencia. La baliza, además, debe estar conectada con la DGT para, de esta manera, enviar nuestra geolocalización.

No cualquier baliza es válida ya que es necesario que estén homologadas. A pesar de ello, como señala José Luis Torá, en muchos portales de venta se pueden encontrar balizas cuyo uso, a partir de enero, no es válido.

Beatriz de Vicente no ha dudado en declararse víctima de una de estas balizas no homologadas. Como explica la abogada, fue "una prima total" y se compró una en una plataforma de venta online. "Solo es la lucecita y no tiene la localización GPS, explica. "Pues, para hacer ambiente en casa", le sugiere Iñaki López.

"Me salió la broma por 30 euros", se lamenta, "más 50 que vale la otra...". Torá explica que es muy importante que en la baliza ponga V16 y que se especifique que están "conectadas con la DGT".

